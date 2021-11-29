NASA açıkladı: Hiroşima'ya bırakılan atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya'ya yaklaşıyor (Tunguska olayı tekrarlayacak mı?)

Bununla birlikte 2018 AH, 2018'de,Dünya'dan Ay'a olan mesafenin dörtte üçü olan 296 bin 758 km'lik bir mesafede gezegenimizin yanından uçtu. Loşluğu nedeniyle fark edilemedi ve bu nedenle bilim insanları onun geldiğini görmediler.

O zamandan beri, bu büyüklükteki hiçbir asteroit Dünya'ya bu kadar yaklaşmadı.