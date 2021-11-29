NASA açıkladı: Hiroşima'ya bırakılan atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya'ya yaklaşıyor (Tunguska olayı tekrarlayacak mı?)

NASA'nın bildirdiğine göre, dev bir asteroit gelecek ayın sonunda gezegenimize yaklaşacak. Bilim insanları, 2018 AH adlı bu gök cisminin, Dünya'ya çarması halinde, gezegenimizde çok büyük bir insani ve maddi yıkım yaşanacağı konusunda uyardı. Araştırmacılar, asteroidin 30 Haziran 1908’de Sibirya’nın Tunguska bölgesine düşen ve 12 megatonluk bir patlamaya neden olan meteora eşdeğer bir hasara yol açabileceğini açıkladı. Bölgede bugün bile ağaç yetişmezken, asteroidin 2. Dünya Savaşı'nda Hrioşima'ya atılan atom bombasından 800 kat daha güçlü olduğu belirtildi.

Peki, 2018 AH Dünya'ya çarparsa neler yaşanacak?

Haberler - ntv.com.tr 29.11.2021 - 11:35 | Son Güncelleme : 29.11.2021 - 13:51

NASA açıkladı: Hiroşima'ya bırakılan atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya'ya yaklaşıyor (Tunguska olayı tekrarlayacak mı?) - 1

ABD ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) asteroit izleyicisine göre, Washington Anıtı büyüklüğünde büyük bir göktaşı  Aralık ayı sonlarında Dünya'ya doğru yola çıkacak. Eğer bu asteroit, Dünya’ya çarparsa atom bombasından çok daha büyük bir yıkıma neden olacak.

NASA açıkladı: Hiroşima'ya bırakılan atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya'ya yaklaşıyor (Tunguska olayı tekrarlayacak mı?) - 2

TARİH BELLİ OLDU

The Jerusalem Post'un bildirdiğine göre, 2018 AH olarak bilinen bu asteroidin yaklaşık 190 metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor ve 27 Aralık'ta Dünya'nın çok yakınından geçecek.

NASA açıkladı: Hiroşima'ya bırakılan atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya'ya yaklaşıyor (Tunguska olayı tekrarlayacak mı?) - 3

Bununla birlikte 2018 AH, 2018'de,Dünya'dan Ay'a olan mesafenin dörtte üçü olan 296 bin 758 km'lik bir mesafede gezegenimizin  yanından uçtu. Loşluğu nedeniyle fark edilemedi ve bu nedenle bilim insanları onun geldiğini görmediler.

O zamandan beri, bu büyüklükteki hiçbir asteroit Dünya'ya bu kadar yaklaşmadı.

NASA açıkladı: Hiroşima'ya bırakılan atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya'ya yaklaşıyor (Tunguska olayı tekrarlayacak mı?) - 4

2018 AH DÜNYA’YA ÇARPARSA NELER YAŞANACAK?

Bilim insanları, Dünya’da daha önce benzer bir olay yaşandığı için, 2018 AH’nin  gezegenimize çarpması durumda neler yaşanabileceği net bir şekilde tahmin edebiliyorlar. 

NASA açıkladı: Hiroşima'ya bırakılan atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya'ya yaklaşıyor (Tunguska olayı tekrarlayacak mı?) - 5

TUNGUSKA OLAYI HAKKINDA

Dünya’ya en son bir asteroid, 2013 yılında ’ya ulaştı. 17 metre genişliğindeki oldukça küçük boyutlu gök cismi atmosfere girdiğinde parçalandı.

Ancak, 2018 AH büyüklüğündeki i bir asteroidin son çarpması, 1908'de Rusya'daki Podkamennaya Tunguska Nehri üzerinde gerçekleşti. Göktaşı çarpması tarihe Tunguska olayı olarak geçti. 

NASA açıkladı: Hiroşima'ya bırakılan atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya'ya yaklaşıyor (Tunguska olayı tekrarlayacak mı?) - 6

Tunguska’ya çarpan asteroidin boyutları tam olarak bilinmese de, 2018 AH’den daha küçük olduğu düşünülmüyor. Yani o da, yaklaşık 190 metre bir genişliğe sahipti. 

NASA açıkladı: Hiroşima'ya bırakılan atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya'ya yaklaşıyor (Tunguska olayı tekrarlayacak mı?) - 7

HİROŞİMA'YA ATILANDAN 800 KAT, NAGAZAKİ'YE ATILANDAN 600 KAT DAHA GÜÇLÜ

Asteroid, Tunguska Nehri’nin birkaç kilometre yukarısında havada patladığında, 12 megatonluk büyük bir patlama meydana geldi ve binlerce kilometre genişlliğinde bir yıkıma neden oldu. Bu, onu İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından  Hiroşima’ya atılan 15 kilotonluk atom bombası "Küçük Çocuk"tan 800 kat daha güçlü, Nagazaki'ye üç gün boyunca atılan 20 kilotonluk "Şişman Adam"dan 600 kat daha güçlü yapıyor.

NASA açıkladı: Hiroşima'ya bırakılan atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya'ya yaklaşıyor (Tunguska olayı tekrarlayacak mı?) - 8

YAKLAŞIK 200 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diğer taraftan, Brittanica Ansiklopedisi'ne göre, o zamanki ABD hükümetinin bir raporu, Hiroşima'da 135 bin (nüfusunun yarısından fazlası) ve Nagazaki'de 64 bin (nüfusunun üçte biri) kişi hayatını kaybetti. 

NASA açıkladı: Hiroşima'ya bırakılan atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya'ya yaklaşıyor (Tunguska olayı tekrarlayacak mı?) - 9

Tunguska olayından sonra ise ölenlerin sayısı son derece düşüktü, ancak bölgenin uzak bir coğrafyada yer alması ve nüfusunun seyrek olması kayıpların önlenmesinde etkili oldu. 

NASA açıkladı: Hiroşima'ya bırakılan atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya'ya yaklaşıyor (Tunguska olayı tekrarlayacak mı?) - 10

ABD'DEN ENDONEZYA'YA BİRÇOK ÜLKEDE HİSSEDİLDİ

Fakat, patlamanın ardından yaklaşık 80 milyon ağacın tamamen yok olduğu bölgede hasar hala görülebiliyor ve yüzyıl geçmesine rağmen hala bölgede ağaç yetişmiyor. Ayrıca, o dönemde meydana gelen sarsıntı ve hava dalgaları ABD'den Endonezya'ya kadar birçok ülkede hissedildi. 

NASA açıkladı: Hiroşima'ya bırakılan atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya'ya yaklaşıyor (Tunguska olayı tekrarlayacak mı?) - 11

Var olan birkaç görgü tanığı, korkunç patlamayı, kuvvetli rüzgarları, titremeleri ve inanılmaz derecede yüksek sesleri şu şekilde anlattı:

NASA açıkladı: Hiroşima'ya bırakılan atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya'ya yaklaşıyor (Tunguska olayı tekrarlayacak mı?) - 12

Patlamanın yaklaşık 65 kilometre güneyindeki bir adam, "Gökyüzü ikiye bölündü çok büyük bir orman yangını başladı. Gökyüzündeki yarık büyüdü ve tüm kuzey tarafı ateşle kaplandı. O anda gömleğim yanıyormuş gibi bir hararet bastı. 

NASA açıkladı: Hiroşima'ya bırakılan atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya'ya yaklaşıyor (Tunguska olayı tekrarlayacak mı?) - 13

"KAYALARIN BAŞIMI PARÇALAMASINDAN KORKTUM"

Gömleğimi yırtıp atmak istedim ama sonra gökyüzü kapandı ve güçlü bir gümbürtü duyuldu ve birkaç metre savruldum. Ondan sonra sanki kayalar düşüyor ya da toplar ateşleniyormuş gibi bir ses geldi; Dünya sallandı ve ben yerdeyken, kayaların başımı parçalayacağından korktum" dedi. 

NASA açıkladı: Hiroşima'ya bırakılan atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya'ya yaklaşıyor (Tunguska olayı tekrarlayacak mı?) - 14

TUNGUSKA OLAYI TEKRARLANABİLİR

Sonuç olarak, eğer 2018 AH  Dünya’ya isabet ederse, benzer bir olay tekrarlanabilir. NASA'ya göre, 140 metre çapında veya daha büyük herhangi bir asteroit, Dünya'ya çarptığında potansiyel olarak felaket etkisine sahip olabilir. 

NASA açıkladı: Hiroşima'ya bırakılan atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya'ya yaklaşıyor (Tunguska olayı tekrarlayacak mı?) - 15

DART MİSYONU FIRLATILDI

Bir asteroidin etkisini muhtemelen durdurmanın bir yöntemi ise  yolunu hafifçe değiştirecek bir şey fırlatmak anlamına gelen sapma yöntemi kullanmak.  

NASA açıkladı: Hiroşima'ya bırakılan atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya'ya yaklaşıyor (Tunguska olayı tekrarlayacak mı?) - 16

Bu çabaların en göze çarpanı ise NASA ve Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nın tarafından yürütülen ve  şu anda devam etmekte olan Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) Misyonu...

NASA açıkladı: Hiroşima'ya bırakılan atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya'ya yaklaşıyor (Tunguska olayı tekrarlayacak mı?) - 17

DART Misyonu, insanlığın bir asteroit etkisine karşı savunmasını test etmeye yönelik ilk gerçek girişimi olarak öne çıkıyor ve geçen hafta başlatıldı.

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