NASA açıkladı: Samanyolu galaksisi dışındaki ilk gezegen bulunmuş olabilir

Diğer taraftan, Princeton Üniversitesi'nden çalışmanın diğer yazarı Julia Berndtsson, "Heyecan verici ve cesur bir iddiada bulunduğumuzu biliyoruz. bu nedenle diğer gök bilimcilerin buna çok dikkatli bakmasını bekliyoruz" dedi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), XMM-Newton Proje Bilimcisi Norbert Schartel, “Güneş sistemimizin dışındaki potansiyel olarak ilk doğrulanmış gezegen, tipik olarak X-ışınlarında gözlenen bir nesne olan bir pulsarın etrafında bulundu. X-ışınlarının artık galaksimizin sınırlarının ötesindeki gezegenleri aramada önemli bir adım atması beni heyecanlandırıyor" dedi.