NASA, Andromeda galaksisinin etrafındaki devasa haleyi ilk kez haritalandırdı

GALAKSİNİN EVRİMİ ANLAMAK İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Bilim insanlarına göre, Adromeda’nın etrafındaki devasa gaz rezervuarı, galaksinin geçmiş ve gelecekteki evrimi ile ilgili önemli ipuçlarına sahip. Çalışmada, iç kabuğun yaklaşık yarım milyon ışıkyılı genişliğindeve dış kabuktan çok daha karmaşık ve dinamik olduğu açıklandı. Dış kabuğun ise daha pürüzsüz ve daha sıcak olduğu ifade edildi. Araştırmacılar aradaki farkın muhtemelen, galaksinin diskindeki süpernova aktivitesinin etkisinin iç haleyi doğrudan etkilemesinden kaynaklandığını söyledi.