NASA, Andromeda galaksisinin etrafındaki devasa haleyi ilk kez haritalandırdı

ntv.com.tr 28.08.2020 - 16:13
NASA, Hubble uzay teleskobunu kullanarak gaz halesinin kapsamlı bir çalışmasını gerçekleştirdi. Bilim insanları neredeyse görülmesi imkansız olan dağınık plazmanın Andromeda'dan 1,3 milyon ışıkyılı uzaklıkta olduğunu ve Samanyolu'nun yaklaşık yarısına kadar uzandığını keşfetti.
Araştırmacılar, çalışma kapsamında halenin iki ana iç içe geçmiş ve farklı gaz kabuğuna sahip katmanlı bir yapıya sahip olduğunu açıkladı. Söz konusu araştırma bugüne kadar yapılmış bir galaksiyi çevreleyen hale üzerine yapılan en kapsamlı çalışma olarak tarihe geçti.
Yale Üniversitesi’nden araştırmacı Samantha Barrick, galaksiyi çevreleyen devasa gaz halelerini anlamanın "son derece önemli" olduğunu söyleyerek, gaz rezervuarının galakside gelecekteki yıldız oluşumu için yakıt içerdiğini ve süpernova gibi olaylardan dışarı aktığını bildirdi.
Bilim insanlarına göre, Adromeda’nın etrafındaki devasa gaz rezervuarı, galaksinin geçmiş ve gelecekteki evrimi ile ilgili önemli ipuçlarına sahip. Çalışmada, iç kabuğun yaklaşık yarım milyon ışıkyılı genişliğindeve dış kabuktan çok daha karmaşık ve dinamik olduğu açıklandı. Dış kabuğun ise daha pürüzsüz ve daha sıcak olduğu ifade edildi. Araştırmacılar aradaki farkın muhtemelen, galaksinin diskindeki süpernova aktivitesinin etkisinin iç haleyi doğrudan etkilemesinden kaynaklandığını söyledi.
Andromeda galaksisi aynı zamanda M31 olarak da biliniyor ve 1 trilyon yıldıza sahip bir sarmaldan oluşuyor. NASA'nın gaz bulutunu incelemek için yürüttüğü program, Andromeda'daki İyonize Gazın Soğurma Haritası anlamına gelen AMIGA Projesi olarak adlandırılıyor. Haritandırma kapsamında çok 43 kuasarın ışığını incelendi.
Kuasar, kara deliklerden güç alan aktif galaksilerin parlak çekirdeklerini oluşturuyor. Ekip, kuasarlardan gelen ışığın gaz bulutu tarafından nasıl emildiğini ve bu soğurmanın farklı bölgelerde nasıl değiştiğini gözlemleyebiliyor. Hubble Kozmik Kökenler Spektrografı, bu kuasarlardan gelen ultraviyole ışığı inceledi.