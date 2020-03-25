NASA astronotlarından izole yaşam ile başa çıkmak için öneriler

ntv.com.tr 25.03.2020 - 10:07
Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) yaklaşık 1 yıl görev yapan Scott Kelly New York Times için kaleme aldığı yazısında evde çalışırken eğlencenin de ihmal edilmemesini öğütledi.
Game of Thrones’un tüm bölümlerini 2 defa izlediğini belirten Kelly “Benim ISS’deyken böyle bir imkanım yoktu ama siz temiz hava almayı ihmal etmeyin” dedi.
Corona virüs salgını sonrası pek çok insanın evden çalışmak zorunda olduğuna dikkat astronot Peggy Whitson, ISS’de görev aslan kişilerin bu durumlar yıllardır karşı karşıya kaldığının altını çizerek izole bir ortamda başarılı çalışmanın anahtarının iyi iletişim kurmaktan geçtiğinin altını çizdi.
İzolasyonda geçirilen zamanların değerinin şu an anlaşılamasa bile daha sonra bir süre sonra değerinin anlaşılacağına dikkat çeken Whitson ISS’de geçirdiği bu zamanı bir hediye olarak nitelendiriyor ve insanlara izolasyonu kendilerine vakit ayırmalarına imkan tanıyan bir şans olarak görmeleri gerektiğini öğütlüyor.
Evden çalışmanın ISS’deki izole çalışma ortamına oldukça benzer yapıda olduğunun altını çizen Anne McClain birbirinden farklı yerlerde bulunan ekip üyelerinin iyi bir iletişim kanalı kurmaları gerektiğini belirtiyor.
Harekete geçmeden önce atılması planlanan adımlar hakkında görüş alışverişi yapılmasını öneren Anne McClain, “önce hedefi belirleyin sonra hedefe doğru harekete geçin” önerisinde bulunuyor.
Evde olunsa bile iş ve özel hayatı ayrı tutmanın önemine vurgu yapan Anne McClain, dijital yollar ile sosyalleşmenin, dinlenmenin kişinin ruh sağlığına olumlu etkileri olduğunu belirtiyor.
Bir dönem ISS’de görev alan Kanadalı astronot Chris Hadfield ise evden çalışanlara bir günlük bir haftalık ve bir aylık planlar yapmalarını ve bu planlara uymalarını öneriyor.