NASA görüntüledi: Dünya’yı teğet geçecek

Hubble Uzay Teleskopu, Atlas kuyrukluyıldızının parçalandığı anı görüntüledi. NASA’dan yapılan açıklamaya göre kuyrukluyıldız 23 Mayıs’ta gezegenimizi teğet geçecek.

ntv.com.tr 30.04.2020 - 14:03

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu Geçen yıl 29 Aralık’ta tespit edilen Atlas kuyrukluyıldızının parçalandığı anı görüntüledi ve o kareyi kamuoyu ile paylaştı.

Hubble aracılığıyla elde edilen görüntüde kuyrukluyıldızın 25 parçaya ayrıldığının tespit edildiği belirtildi.

Atlas kuyrukluyıldızının mayıs ayında gözle görülür hale gelebileceği belirtiliyor.

NASA’dan yapılan açıklamaya göre Atlas kuyrukluyıldızı 23 Mayıs’ta Dünya’nın yaklaşık 115 milyon kilometre uzağından geçecek.

NE KADAR HAZIRILIKLIYIZ? 

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap geçtiğimiz aylarda bilim dünyasından gelmişti. 

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.  

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek. 

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.
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