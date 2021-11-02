NASA, SpaceX'in aracıyla Dünya'ya dönecek astronotların tuvaleti kullanmasını yasakladı: İç çamaşırlarınıza güvenin

Stich ,”Yolculuğun süresi, yörünge dinamiklerinin ve hava durumu gibi çeşitli faktörlere bağlı. Fakat, kalkıştan inişe kadar geçen süreyi her zaman en aza indirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Bunun yanı sıra Crew Dragon'un tuvaletiyle ilgili sorun, SpaceX'in geçen Eylül ayında yaptığı ve ilk uzay turizmi görevi n Inspiration4’te de yaşandı. SpaceX'in Crew Dragon uzay aracıyla gerçekleşen ilk sivil uzay yolculuğu Inspiration4 görevinde, dört kişilik astronot ekibi 3 gün yörüngede kalmıştı.