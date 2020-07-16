NASA ve ESA, Güneş'in şimdiye kadar çekilmiş en yakın fotoğraflarını paylaştı

DÜNYA İLE GÜNEŞ'İN ORTASINDA

Etkileyici fotoğraflar, geçen ay ESA’nın geliştirdiği Solar Arbiter uydusu tarafından Güneş’in yaklaşık 75 milyon kilometre uzağından çekildi. Bu, yaklaşık olarak Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yarısına denk geliyor.