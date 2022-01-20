NASA'dan Mars'a gidecek astronotlara uygun tuvalet tasarlama yarışması

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars görevlerine gidecek uzay gemilerinde kullanması amacıyla bir "tuvalet" tasarlama yarışması başlattı. Tuvaletin, astronotların dışkılarını itici gazlara ve uzay gemisinde kullanılacak yararlı malzemelere dönüştürülmesi istendi. Bin dolar ödüllü (yaklaşık 13,4 bin lira) yarışmanın tüm dünyadan 18 yaş üstü herkese açık olduğu duyuruldu.

Haberler - ntv.com.tr 20.01.2022 - 16:14

NASA'dan Mars'a gidecek astronotlara uygun tuvalet tasarlama yarışması - 1

Amerikan ve Havacılık Dairesi (NASA), girişimcilere ve mucitlere, Mars'a dokuz aylık bir yolculuk yapacak olan astronotların kullanacağı bir tuvalet tasarlamaları için çağrı yaptı.  

NASA'dan Mars'a gidecek astronotlara uygun tuvalet tasarlama yarışması - 2

Söz konusu yarışma NASA  ileTeksas merkezli kitle kaynaklı platform HeroX ile ortaklaşa yaptığı bir kampanyanın ardından doğdu. 

NASA'dan Mars'a gidecek astronotlara uygun tuvalet tasarlama yarışması - 3

4 KATEGORİDE FİKİR ÜRETİLMESİ İSTENİYOR

“Atığın Katığa Dönüştürülme Mücadelesi” (Waste to Base Challenge) olarak adlandırılan kampanya kapsamında, yarışmacılardan atık yönetimine ilişkin dört kategoride yaratıcı fikirler üretmesi isteniyor. Bu kategoriler ise şu şekilde: dışkı atığı, çöp, köpük paketleme ve karbondioksit işleme.

NASA'dan Mars'a gidecek astronotlara uygun tuvalet tasarlama yarışması - 4

KAZANANLARA BİN DOLAR VERİLECEK

Yarışmanın kazananlarının her birinin bin dolar dolar alacağı ve en iyi fikirlerden bazılarının Mars'a seyahat edebilecek gelecekteki NASA teknolojisine dahil edilebileceği belirtildi.

NASA'dan Mars'a gidecek astronotlara uygun tuvalet tasarlama yarışması - 5

Bununla birlikte NASA, gelecekteki bir Mars görevinde kullanılabilecek bir dizi atık yönetimi çözümü arıyor ve halka yöneliyor. Daha önceleri uzay ajansı, projeleri ihaleye çıkarırdı ve büyük mühendislik şirketleri teklif verirdi. Ancak, NASA son yıllarda HeroX platformunu halkın uzaya olan ilgisini artırmak için kullanıyor. 

NASA'dan Mars'a gidecek astronotlara uygun tuvalet tasarlama yarışması - 6

Bu yeni proje için HeroX, Mars görevinin sürdürülebilirliğini sağlamak için gemide üretilen atıkları” 'yeniden işlemek için yenilikçi yaklaşımlar' arıyor. Bir Mars görevini desteklemek için tedarik gemilerinin lojistiği çok zor olduğundan, uzay aracının mümkün olduğunca verimli ve kendi kendine yeterli olması gerekiyor.

NASA'dan Mars'a gidecek astronotlara uygun tuvalet tasarlama yarışması - 7

ATIĞIN, İTİCİ GAZLARA VE DİĞER FAYDALI MALZEMELERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ AMAÇLANIYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan bir HeroX sözcüsü, "Asıl zorluğu, farklı atıkları itici gazlara ve ihtiyaç duyulan diğer faydalı malzemeler dönüştürmek oluşturuyor" dedi.

NASA'dan Mars'a gidecek astronotlara uygun tuvalet tasarlama yarışması - 8

Diğer taraftan, mükemmel derecede verimli bir geri dönüşüm üretilmesi olası görünmüyor, ancak NASA, birisinin çok az  atık üreten bir döngü oluşturmasını umuyor.

NASA'dan Mars'a gidecek astronotlara uygun tuvalet tasarlama yarışması - 9

TÜM DÜNYADAN 18 YAŞ ÜSTÜ HERKESE AÇIK

Öte yandan, yarışanın ABD'nin herhangi bir yaptırımı bulunmayan  18 yaş üstü bireylere açık olduğu belirtildi. Her ülkeden katılımcılara açık olan yarışmada istenirse bireyler istenirse takımlar halinde rekabet edilebilecek. 

NASA'dan Mars'a gidecek astronotlara uygun tuvalet tasarlama yarışması - 10

NASA'NIN ARTEMİS GÖREVİ

Bunların yanı sıra, Mars'a yapılacak görevler, bu yıl Ay çevresinde mürettebatsız bir gezi ile başlaması planlanan NASA Artemis programının nihai hedefi olacak. Ardından, 2024'te NASA, ertesi yıl Artemis III için Ay yüzeyine ilk kadın astronotu gönderecek.

NASA'dan Mars'a gidecek astronotlara uygun tuvalet tasarlama yarışması - 11

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