NASA'dan Mars'a gidecek astronotlara uygun tuvalet tasarlama yarışması

Bu yeni proje için HeroX, Mars görevinin sürdürülebilirliğini sağlamak için gemide üretilen atıkları” 'yeniden işlemek için yenilikçi yaklaşımlar' arıyor. Bir Mars görevini desteklemek için tedarik gemilerinin lojistiği çok zor olduğundan, uzay aracının mümkün olduğunca verimli ve kendi kendine yeterli olması gerekiyor.