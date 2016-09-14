NASA'dan Marvel'e Tony Stark tavsiyesi

1 Avengers: Endgame fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlandı ve serinin hayranları için geri sayım başladı. Fragmanda yer alan bir görüntüde Tony Stark'ı uzay boşluğunda görmüştük.

2 NASA’nın Marvel’a, Tony Stark'ın kurtuluşu için bazı tavsiyeleri var. NASA'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

3 “Selam Marvel, Tony Stark’ı duyduk. Bildiğimiz kadarıyla, ilk yapmanız gereken şey görev kontrolde “Avengers, bir sorunumuz var” için dinleme yapmak. İletişim kurulamıyorsa, yer ekiplerinin bütün kaynaklarını kullanarak gökleri kayıp adamınız için taramasını tavsiye ediyoruz.”

4 NASA'NIN GÖZÜNDEN EVRENİN DERİNLİKLERİNE YOLCULUK Kurulduğu 29 Temmuz 1958'den beri 'uzay yarışı'nın öncülerinden olan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) sosyal paylaşım platformu Instagram'da da zirvede.

5 15.5 milyon takipçisi ile bu mecranın en popüler kurumlarından biri olan NASA, Instagram üzerinden paylaştığı karelerle her gün milyonlarca kişiye ulaşıyor.

6 1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu, 26 yıldır evrenin uzak bölgelerinden birbirinden ilgi çekici görüntüler elde ediyor.

7 NASA'nın Instagram'da paylaştığı bu karelerin çoğunluğunu da buradan çekilen kareler oluşturuyor.

8 Ancak Hubble'ın ömrü yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Hubble birkaç yıl içinde görevi James Webb Teleskobu'na bırakacak.

9 NASA Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini almak üzere geliştirdiği ve sahip olduğu gelişmiş kızılötesi merceklerle yıldızların binlerce geçmişteki hallerini gözlemleyebilecek olan James Webb Uzay Teleskobu, 2018'de göreve başlayacak.

10 Huble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.

11 İşte NASA'nın gözünden uzayın derinliklerine yolculuk...

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 TÜRBÜLANSIN NEDENİNİ AÇIKLAYABİLİR NASA Temmuz ayında İsveç'ten atmosfere gönderdiği balon 5 günde Kanada'ya kadar gözlem yaptı. BBC'de yer alan habere göre, balondaki lazer radarın çektiği 6 milyon görüntüyü inceleyen bilim insanları, mezosferik bulutların oluşumuna ışık tuttu.