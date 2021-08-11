NASA'nın Ay görevine 1 milyar dolarlık kıyafet engeli: Elon Musk yardım teklif etti

ntv.com.tr 11.08.2021 - 15:07 | Son Güncelleme : 11.08.2021 - 15:09
Milyarder iş insanı Elon Musk, Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi’nin (NASA), Ay’a dönüş kapsamında başlattığı Artemis programında gecikme olacağını açıklamasının ardından, astronotların kıyafetlerinin üretilmesine yardımcı olabileceğini açıkladı.
Programın gerisinde olduğunu açıklayan NASA, görevde giyilecek uzay giysilerinin bir milyar dolardan fazla bir paraya mal olabileceğini duyurdu.
Elon Musk ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Gerekirse SpaceX yardımcı olabilir” dedi.
Musk'ın şirketi SpaceX, daha önce Crew Dragon uzay aracında yörüngeye çıkan astronotlar için uçuş kıyafetleri geliştirmişti. Bu tip kıyafetler, uzay aracının içinde bir yangın çıkması veya kabin basıncının düşmesi durumunda astronotları korumak için tasarlanıyor. Uzayın zorlu ortamında bir uzay aracının dışında hayatta kalma ihtiyacı da göz önüne alındığında, astronot giysileri üretmek oldukça karmaşık ve zorlu bir süreç.
NASA sözcüsü Monica Witt, Musk'ın teklifi üzerine CNBC'ye yaptığı açıklamada, ajansın hali hazırda geçen ay uzay endüstrisindeki şirketlerden "ticari uzay giysisi, donanım ve hizmet” konularında destek istediğine dikkat çekti.
Bununla birlikte, Musk'ın önerisi, gayri resmi olarak uzay giysisi olarak adlandırılan yeni bir “Araç Dışı Hareketlilik Birimleri “hattı geliştirmek için yapılan çalışmalarla ilgili bir rapora yanıt olarak geldi.
Raporda, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotların, "Uzay Mekiği programı için 45 yıl önce tasarlanmış" uzay giysileri kullandığı belirtildi. Iss ayrıca, bu uzay giysilerinin son on yılda çalışmaya devam etmek için "yenilenmiş ve kısmen yeniden tasarlandığını" vurguladı.
Diğer taraftan raporda belirtilene göre, NASA 2007'den beri üç farklı uzay giysisi programı başlattı ve o zamandan beri bu kıyafetleri geliştirmeye 420,1 milyon dolar harcadı. Bununla birlikte uzay ajansı, ISS'deki bir görev için bir, Ay’a mürettebatlı görev için iki uzay kıyafetini tamamlamak için geliştirme, test etme ve kalifikasyona "yaklaşık 625,2 milyon dolar daha fazla yatırım yapmayı planladığını" açıkladı. Bu da NASA’nın toplam uzay giysisi maliyetini 2025 yılına kadar 1 milyar doların üzerine çıkarıyor.
Rapor ayrıca, artan maliyetin ötesinde, "finansman eksiklikleri, Covid-19 pandemisinin etkileri ve teknik zorluklara atfedilebilecek" gecikmelerin, uzay giysilerinin zamanında hazır olma şansını ortadan kaldırdığını söyledi. Uzay giysilerinin "en erken Nisan 2025'e kadar uçuşa hazır olmayacağı" belirtildi. NASA başlangıçta uzay giysilerinin Mart 2023'e kadar kullanıma hazır olabileceğini söylemişti.
Öte yandan, Artemis'in önümüzdeki yıllarda Ay'ın yörüngesine ve yüzeyine birden fazla görev yapması ve NASA'nın 2024 yılına kadar astronotları Ay'ın gövdesine indirmeyi hedeflemesi bekleniyor. NASA 2024 hedefine bağlı kalsa da Artemis'in başarısı birçok sorunla karşı karşıya bulunuyor.
Ancak Musk, NASA’nın Artemis görevini 2024 yılında gerçekleştirebileceğine inandığı belirtti. SpaceX, daha önce astronotları Ay'ın yüzeyine ulaştırmak için Starship roketini kullanılması amacıyla NASA'yla 2,9 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.