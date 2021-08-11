NASA'nın Ay görevine 1 milyar dolarlık kıyafet engeli: Elon Musk yardım teklif etti

45 YILDIR AYNI KIYAFETLERİ GİYİYORLAR

Bununla birlikte, Musk'ın önerisi, gayri resmi olarak uzay giysisi olarak adlandırılan yeni bir “Araç Dışı Hareketlilik Birimleri “hattı geliştirmek için yapılan çalışmalarla ilgili bir rapora yanıt olarak geldi.





Raporda, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotların, "Uzay Mekiği programı için 45 yıl önce tasarlanmış" uzay giysileri kullandığı belirtildi. Iss ayrıca, bu uzay giysilerinin son on yılda çalışmaya devam etmek için "yenilenmiş ve kısmen yeniden tasarlandığını" vurguladı.