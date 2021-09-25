NASA'nın InSight aracı Mars'ta meydana gelen en şiddetli depremi kaydetti

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA InSight arazi aracı, şimdiye kadar meydana gelen en şiddetli Mars depremlerinden üçünü tespit etti. Yeni bulgular bilim insanların Mars'ın iç kısımlarının yapısını daha iyi anlamalarını sağladı.

ntv.com.tr 25.09.2021 - 07:52

NASA'nın InSight aracı Mars'ta meydana gelen en şiddetli depremi kaydetti - 1

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) InSight uzay aracının Mars'ta  25 Ağustos'ta 4,2 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem kaydettiğini duyurdu. 

NASA'nın InSight aracı Mars'ta meydana gelen en şiddetli depremi kaydetti - 2

ÖNCEKİ DEPREMDEN BEŞ KAT DAHA GÜÇLÜ

NASA yetkilileri, uzay aracının 18 Eylül'de yaklaşık 90 dakika süren 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha tespit ettiğini söyledi. InSight tarafından 2019'da kaydedilen önceki rekorun 3,7 büyüklüğündeydi ve son depremden yaklaşık beş kat daha zayıftı.

NASA'nın InSight aracı Mars'ta meydana gelen en şiddetli depremi kaydetti - 3

Diğer taraftan, InSight  Kasım 2018'de Kızıl Gezegen’in jeolojik yapısını araştırma göreviyle Mars ekvatorunun yakınına indi. Güneş enerjisiyle çalışan arazi aracındaki başlıca araştırma ekipmanı, oyuk açan bir ısı sondası ve aşırı duyarlı bir sismograflara sahip.

NASA'nın InSight aracı Mars'ta meydana gelen en şiddetli depremi kaydetti - 4

Araştırmacılar, InSight’ta yer alan sismografların  bugüne kadar yüzlerce Mars depremini kaydederek ve tanımlayarak son derece yararlı olduğunu kanıtladığını söyledi.

NASA'nın InSight aracı Mars'ta meydana gelen en şiddetli depremi kaydetti - 5

MARS'IN İÇ YAPISININ ANLAŞILMASINI SAĞLADI

InSight ekibi, son sarsıntıların analizi sayesinde Mars çekirdeğinin ayrıntılı bir haritasını çıkarmayı başardı. Uzay aracının bulguları, Mars'ın beklenmedik şekilde büyük bir çekirdeğe ve ince bir kabuğa sahip olduğunu gösterdi.

NASA'nın InSight aracı Mars'ta meydana gelen en şiddetli depremi kaydetti - 6

Bununla birlikte, NASA yetkilileri, 18 Eylül’de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin arazi aracının şimdiye kadar tespit ettiği en büyük sarsıntı olduğunu söyledi. 

NASA'nın InSight aracı Mars'ta meydana gelen en şiddetli depremi kaydetti - 7
Deprem, şimdiye kadar gözlemlenen tüm güçlü depremlerin neredeyse tamamını oluşturan, lavların sadece birkaç milyon yıl önce akmış olabileceği  Cerberus Fossae bölgesinden bin 600 kilometre uzaklıkta meydana geldi
NASA'nın InSight aracı Mars'ta meydana gelen en şiddetli depremi kaydetti - 8
Öte yandan, 25 Ağustos'ta meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü henüz bilinmiyor.
NASA'nın InSight aracı Mars'ta meydana gelen en şiddetli depremi kaydetti - 9
NASA'nın InSight aracı Mars'ta meydana gelen en şiddetli depremi kaydetti - 10

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