NASA'nın InSight aracı Mars'ta meydana gelen en şiddetli depremi kaydetti

ÖNCEKİ DEPREMDEN BEŞ KAT DAHA GÜÇLÜ

NASA yetkilileri, uzay aracının 18 Eylül'de yaklaşık 90 dakika süren 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha tespit ettiğini söyledi. InSight tarafından 2019'da kaydedilen önceki rekorun 3,7 büyüklüğündeydi ve son depremden yaklaşık beş kat daha zayıftı.