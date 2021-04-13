NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı

Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü'nün uzaydan göründüğü fotoğrafla ilgili ayrıca Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de veriliyor.

DEVLET ERKANI OY ÇAĞRISINDA BULUNDU Oylamanın son gününde devlet erkanı da sosyal medyada yapılan paylaşımlarla oy istedi. Oy çağrısında bulunan isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yer alırken, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlar da destek verdi.