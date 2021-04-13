NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı

İHA - ntv.com.tr
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yapan astronotların çektiği dünya fotoğrafından oluşan yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli finalde en fazla oy alan fotoğraf aldı.
32 fotoğrafın yer aldığı yarışmada 930 binden fazla oy kullanıldı.
Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü'nün uzaydan göründüğü fotoğrafla ilgili ayrıca Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de veriliyor.
8 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş 32 favori fotoğrafla başlayan yarışmanın finaline kalan Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğrafı ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğraf finalde yarıştı.