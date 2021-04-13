NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı

Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) düzenlemiş olduğu “Dünya Turnuvası” adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü fotoğrafı, birinci seçildi.

İHA - ntv.com.tr

NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 1

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yapan astronotların çektiği dünya fotoğrafından oluşan yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli  finalde en fazla oy alan fotoğraf aldı.

32 fotoğrafın yer aldığı yarışmada 930 binden fazla oy kullanıldı.

Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü'nün uzaydan göründüğü fotoğrafla ilgili ayrıca Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de veriliyor.

NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 2

DEVLET ERKANI OY ÇAĞRISINDA BULUNDU

Oylamanın son gününde devlet erkanı da sosyal medyada yapılan paylaşımlarla oy istedi. Oy çağrısında bulunan isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yer alırken, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlar da destek verdi.
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 3

NASA’NIN SİTESİ ÇÖKTÜ

Oylama sırasında ise NASA’nın sitesi çöktü. Oy kullanmak için siteye giren birçok vatandaş, “Sorry, earth observatory is not available right now (Üzgünüm, dünya gözlemevi şu anda kullanılamıyor)” yazısıyla karşılaştı.
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 4

8 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş 32 favori fotoğrafla başlayan yarışmanın finaline kalan Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğrafı ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğraf finalde yarıştı. 

NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 5

YARIŞMADA ELENEN 30 FOTOĞRAF

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NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 11
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 12
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 13
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 14
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 15
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 16
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 17
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 18
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 19
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 20
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 21
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 22
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 23
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 24
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 25
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 26
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 27
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 28
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 29
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 30
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 31
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 32
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 33
NASA'nın yarışmasını Van Gölü kazandı - 34

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