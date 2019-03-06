NATO'nun en güçlü 10 ordusu belli oldu (Listede Türkiye de var)
ntv.com.tr
'Global Firepower' isimli internet sitesi hazırladığı listeyle NATO'nun en güçlü orduya sahip 10 ülkeyi belirledi. NATO üyesi Türkiye listede yer aldı. Sıralama yapılırken savunma bütçeleri, personel sayısı, ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik, iş gücü ve araç sayısı gibi kriterler göz önüne alındı.
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110- Yunanistan
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29- Polonya
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38- İspanya
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47- Kanada
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56- İtalya
-
65- Almanya
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74- Türkiye
-
83- İngiltere
-
92- Fransa
-
101- ABD
-
11
ORTADOĞU’NUN EN GÜÇLÜ ORDULARI
'Global Firepower' isimli internet sitesi hazırladığı listeyle Ortadoğu'daki en güçlü orduya sahip ülkeleri belirledi. Avrupa ve Asya'da yer alan Türkiye listede yer aldı.
15- Lübnan
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1214- Katar
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1313- Bahreyn
-
1412- Kuveyt
-
1511- Oman
-
1610- Ürdün
-
179- Yemen
-
188- BAE
-
197- Irak
-
206- Suriye
-
215- S. Arabistan
-
224- İsrail
-
233- İran
-
242- Mısır
-
251- Türkiye
-
26
EN GÜÇLÜ ORDULAR BELLİ OLDU (TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?)
'Global Firepower' isimli internet sitesi 2019 yılı için dünyanın en güçlü ordularını belirledi Sıralama yapılırken savunma bütçeleri, personel sayısı, ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik, iş gücü ve araç sayısı gibi kriterler göz önüne alındı.
40- Romanya
-
27
39- Belarus
-
28
38- Arjantin
-
29
37- Myanmar
-
30
36- Norveç
-
31
35- Hollanda
-
32
34- Meksika
-
33
33- İsviçre
-
34
32- G. Afrika
-
35
31- İsveç
-
36
30- Çekya
-
37
29- Ukrayna
-
38
28- Yunanistan
-
39
27- Cezayir
-
40
26- Tayland
-
41
25- S. Arabistan
-
42
24- Polonya
-
43
23- Vietnam
-
44
22- Tayvan
-
45
21- İspanya
-
46
20- Kanada
-
47
19- Avustralya
-
48
18- K.Kore
-
49
17- Pakistan
-
50
16- İsrail
-
51
15- Endonezya
-
52
14- İran
-
53
13- Brezilya
-
54
12- Mısır
-
55
11- İtalya
-
56
10- Almanya
-
57
9- Türkiye
-
58
8- İngiltere
-
59
7- G.Kore
-
60
6- Japonya
-
61
5- Fransa
-
62
4- Hindistan
-
63
3- Çin
-
64
2- Rusya
-
651- ABD