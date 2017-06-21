Netflix'ten ilginç iş ilanı: Dizi izleyerek para kazanmak mümkün
ntv.com.tr
Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix dizi ve filmleri izleyerek kılavuz yaratacak çalışanlar arıyor.
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Küresel internet televizyon ağı Netflix pek çok kişinin hayallerini süsleyen bir iş ilanı yayınladı. Netflix, dizi ve filmleri izleyerek kategorilere ayıracak ve haklarında bilgi verecek profesyoneller arıyor.
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Tek işleri platformdaki içerikleri izlemek ve onlar hakkında kategori ve kılavuz bilgisi yazmak olan 30 kişilik bir ekibe sahip olan Netflix, artan içerik ile birlikte bu ekibi de büyütmek istiyor.
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Netflix algoritmasının doğru çalıştığını ve içeriklerin doğru alanlarda yer aldığını kontrol eden bu çalışanların görevi, Netflix'te yer alan film ve dizileri izlemek ve doğru kategoride yer aldıklarından emin olmak.
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Peki Netflix'in ülke ülke en popüler içerikleri hangileri?
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5Netflix kuruluşundan bu yana izlenme rakamlarını açıklamasa da HighSpeedInternet geçtiğimiz günlerde Google Trends'ten sağladığı bilgiler ışığında ülke ülke Netflix'in en popüler dizilerini belirlemişti.
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6ABD: Shameless (İngiliz versiyonu)
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7İngiltere: Call the Midwife
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8İspanya: Narcos
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9Almanya: House of Cards
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10Yunanistan: Grand Hotel
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11Portekiz: Shadowhunters
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12Azerbaycan: Sherlock
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13Rusya: Arrow
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14Fransa: The Returned
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15Türkiye: The Tudors
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16Kanada: Bates Motel
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17Avustralya: Jane the Virgin
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18Fransa: The Returned
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19İsveç: Dexter