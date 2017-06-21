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Netflix'ten ilginç iş ilanı: Dizi izleyerek para kazanmak mümkün

ntv.com.tr

Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix dizi ve filmleri izleyerek kılavuz yaratacak çalışanlar arıyor.

  • 1

    Küresel internet televizyon ağı Netflix pek çok kişinin hayallerini süsleyen bir iş ilanı yayınladı. Netflix, dizi ve filmleri izleyerek kategorilere ayıracak ve haklarında bilgi verecek profesyoneller arıyor. 

  • 2

    Tek işleri platformdaki içerikleri izlemek ve onlar hakkında kategori ve kılavuz bilgisi yazmak olan 30 kişilik bir ekibe sahip olan Netflix, artan içerik ile birlikte bu ekibi de büyütmek istiyor. 

  • 3

    Netflix algoritmasının doğru çalıştığını ve içeriklerin doğru alanlarda yer aldığını kontrol eden bu çalışanların görevi, Netflix'te yer alan film ve dizileri izlemek ve doğru kategoride yer aldıklarından emin olmak. 

  • 4

    Peki Netflix'in ülke ülke en popüler içerikleri hangileri?

  • 5

    Netflix kuruluşundan bu yana izlenme rakamlarını açıklamasa da HighSpeedInternet geçtiğimiz günlerde Google Trends'ten sağladığı bilgiler ışığında ülke ülke Netflix'in en popüler dizilerini belirlemişti.
  • 6

    ABD: Shameless (İngiliz versiyonu)

  • 7

    İngiltere: Call the Midwife
  • 8

    İspanya: Narcos

  • 9

    Almanya: House of Cards
  • 10

    Yunanistan: Grand Hotel

  • 11

    Portekiz: Shadowhunters

  • 12

    Azerbaycan: Sherlock

  • 13

    Rusya: Arrow

  • 14

    Fransa: The Returned

  • 15

    Türkiye: The Tudors

  • 16

    Kanada: Bates Motel

  • 17

    Avustralya: Jane the Virgin

  • 18

    Fransa: The Returned

  • 19

    İsveç: Dexter
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