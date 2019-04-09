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Nokia 3.1 Plus Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

Nokia'nın yeni telefonlarından biri olan ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Nokia 3.1 Plus Türkiye'de satışa sunuldu. İşte Nokia'nın yeni telefonunun tüm özellikleri ve dikkat çeken fiyatı...

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    Ekim ayında tanıtılan Nokia 3.1 Plus modeli Türkiye'de kullanıcılarıyla buluştu. Son dönemde karşımıza çıkan sınırlı sayıdaki çentiksiz telefondan biri olan Nokia 3.1 Plus, 6 inç büyüklüğünde HD + çözünürlüklü ekran ile donatılmış.

  • 2

    3 GB RAM + 32 GB depolama hafızalı versiyonu ile giriş yapan telefonda 2 GHz sekiz çekirdekli MediaTek Helio P22 işlemci bulunuyorr. Arkadaki 12 megapiksel + 5 megapiksellik çift kamera telefonun dikkat çeken bir diğer özelliği. 

  • 3

    NOKİA 3.1 PLUS ÖZELLİKLERİ NELER?

    NOKİA 3.1 PLUS ÖZELLİKLERİ NELER?

    6 inç büyüklüğünde HD + (1440 x 720 piksel) çözünürlüklü 18: 9 ekran, 2,5D kavisli cam, sertleştirilmiş camla koruma

    2 GHz Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio P22 (MT6762) işlemci, 650MHz IMG PowerVR GE8320 GPU7

  • 4

    2GB/ 3GB RAM, 16GB / 32GB (eMMC 5.1) depolama, microSD ile 400GB’a kadar genişletilebilir bellek

    Android 8.1 (Oreo), Android 9.0’a yükseltilebilir (Pie)

  • 5

    Çift SIM (nano + nano + microSD)

    13 megapiksel + 5 megapiksel çift arka kamera, LED Flaş, f / 2.0 diyafram, f / 2.4 diyafram

  • 6

    Boyutlar: 156.88 x 76.44 x 8.19 mm; Ağırlık: 180g

    4G VoLTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

    3.500 mAh batarya

    Nokia 3.1 Plus Türkiye fiyatı ise 1399 TL oldu.

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