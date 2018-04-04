Ortadaki adamın karısı hangisi? (Detay testi)

Ünlü bir kimyager labarotatuvarında ölü bulunur. Polis 5 şüphelinin cinayetle ilgisi olabileceğini düşünmektedir: Felice, Joshua, Nicolas, Nathan ve Peter. Polis ayrıca cesedin yanında ölmeden önce kimyager tarafından yazılmış gizemli bir not bulmuştur. Notta; "26-3-58/28-27-57-16" yazmaktadır. Bu notu okuyan polis katillerin kim olduğunu hemen tespit eder.

Katillerin kim olduğu sonucuna polis nasıl ulaşmıştır?