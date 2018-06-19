Samsung Galaxy A6 Plus ürün inceleme (Galaxy A6 Plus'ın özellikleri neler?)

Gelelim A6 Plus (2018)'in eksilerine. Günlük kullanım için biraz ağır olan telefonun donanımsal özellikleri ise giriş seviyesinde. Daha önce de belirttiğim gibi, MP değerleri oldukça iyi olsa da kameraların düşük ışıktaki performansı beklentiyi karşılamaktan uzak.

NFC'ye yer verilmeyen cihazın suya dayanıklılığı da bulunmuyor. Telefonun parmak izi ile açılma süresi ise olması gerekenden uzun.