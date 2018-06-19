Samsung Galaxy A6 Plus ürün inceleme (Galaxy A6 Plus'ın özellikleri neler?)
ntv.com.tr
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Galaxy serisinin yeni üyesi A6 Plus raflardaki yerini aldı. Peki Samsung'un yeni modeli ile kullanıcılara ne gibi yenilikler sunuluyor? Samsung Galaxy A6 Plus'ın özellikleri neler? İşte Samsung Galaxy A6 Plus hakkında bilmeniz gereken her şey... (Yazı: İlker KOÇAŞ - ilker.kocas@ntv.com.tr)
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Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yeni modeli Galaxy A6 Plus, raflardaki yerini aldı. Cihazın artılarını ve eksilerini sizler için derledik.
Önce cihazın artıları ile başlayalım. 6 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapan modelin en dikkat çeken yanı oldukça gelişmiş kamerası. Telefonda çift arka kameraya yer verilmiş.
Arka kısmında yer alan 16 MP çözünürlüklü kamera, f/1.7 diyafram açıklığı sunuyor. İkinci arka kamera ise 5 MP çözünürlüğe ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip.
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Önce cihazın artıları ile başlayalım. 6 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapan modelin en dikkat çeken yanı oldukça gelişmiş kamerası.
Telefonda çift arka kameraya yer verilmiş. Arka kısmında yer alan 16 MP çözünürlüklü kamera, f/1.7 diyafram açıklığı sunuyor. İkinci arka kamera ise 5 MP çözünürlüğe ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip.
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3 bin 500 mAh bataryaya ev sahipliği yapan model aynı segmentteki telefonlar ile kıyaslandığında oldukça tatmin edici bir kullanım süresi sunuyor.
Samsung yıllardır sürdürdüğü değiştirilmez batarya inadını bu model ile de devam ettiriyor.
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Tercihini büyük ekranlı akıllı telefonlardan yana kullananlar için iyi bir alternatif olabilecek olan modelin öne çıkan bir başka özelliği ise çözünürlük değerleri.
Super AMOLED 1080 x 2220 Full HD+ekrana ev sahipliği yapan telefon, neredeyse yüzde 75 oranında ekran gövde oranına sahip. Söz konusu ekranın 18.5:9 oranında olduğunun da altını çizmekte fayda var.
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Gelelim A6 Plus (2018)'in eksilerine. Günlük kullanım için biraz ağır olan telefonun donanımsal özellikleri ise giriş seviyesinde. Daha önce de belirttiğim gibi, MP değerleri oldukça iyi olsa da kameraların düşük ışıktaki performansı beklentiyi karşılamaktan uzak.
NFC'ye yer verilmeyen cihazın suya dayanıklılığı da bulunmuyor. Telefonun parmak izi ile açılma süresi ise olması gerekenden uzun.
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Meraklısı için telefonun tüm donanımsal özellikleri şöyle...
Ekran boyutu: 6 inç
Ekran çözünürlüğü: 1080x2220 (FHD+) Pixel
Piksel yoğunluğu: 411 PPI
Batarya kapasitesi: 3 bin 500 mAh
Arka kamera: 16 + 5 MP
Ön kamera: 24 MP
Chipset: Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450)
Ana işlemci: Octa-core 1.8 Ghz ARM Cortex-A53