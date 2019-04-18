Samsung Galaxy Fold'un yeniden satışa çıkış tarihini açıkladı (Galaxy Fold'da neler değişti?)
ntv.com.tr
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, daha önce 26 Nisan 2019'da satışa çıkaracağı katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold'un piyasaya çıkış tarihini ertelemişti. Katlanabilir ekranla ilgili sorunları çözen Samsung, 22 Nisan'dan sonra ilk kez yeni cihaz ile ilgili açıklama yaptı. Galaxy Fold'un piyasaya çıkacağı tarih açıklanırken, cihazda yapılan değişiklikler de duyuruldu.
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SAMSUNG GALAXY FOLD
Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un, 26 Nisan Cuma günü ABD'de piyasaya çıkması bekleniyordu.
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NİSAN AYINDA ERTELENMİŞTİ
Ancak Samsung'un tanıttığı dünyanın ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un ekranının kırıldığı iddiaları, piyasaya çıkış tarihinin ertelenmesine neden olmuştu.
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PİYASAYA SÜRÜLECEĞİ TARİH BELLİ OLDU
Şirketten yapılan açıklamada "Geri bildirimleri tam değerlendirmek ve daha fazla deneme yapmak üzere Galaxy Fold'un piyasaya sürümünü ertelemeye karar verdik. Önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkış tarihini duyurmayı planlıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.
Samsung, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, Galaxy Fold'un 2019 Eylül'ünde daha önce planlandığı gibi belirli ülkelerde satışa çıkarılacağını duyurdu.
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GALAXY FOLD'DA NELER DEĞİŞTİ?
Açıklamada, telefonda yapılan iyileştirmelere de değinildi.
- Ekranın üzerinde yer alan koruyucu katman, çerçeveye kadar uzatıldı. Bu sayede koruyucu katmanın, çıkarılması gerekmeyen, ekrana entegre bir parça olduğuna vurgu yapıldı.
- Cihazı dış etkilerden korumak için iyileştirmeler yapıldı.
- Galaxy Fold'un üst ve alt kısımlarında yer alan menteşeler güçlendirilirken, aradaki boşluklar azaltıldı.
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SAMSUNG GALAXY FOLD'UN ÖZELLİKLERİ NELER?
Galaxy Fold (Galaxy F) ismiyle satışa sunulan katlanabilir cihaz, 4.58 inç boyuta sahip ancak açıldığında 7.3 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor.
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Cihaz 7nm işlemci ve 12GB RAM'e sahip. Arka yüzde üç kamera, iç tarafta iki, önde bir kamera var. Toplam altı kamera.
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Ekran üçe bölünebiliyor. Örneğin YouTube, WhatsApp, ve Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz.
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Cihaz, Türkiye’de Yıldız Grisi, Kozmos Siyahı ve Astro Mavisi olarak adlandırılan 3 farklı renkte satışa sunulacak.