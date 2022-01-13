Samsung S22 Şubat ayında tanıtılacak iddiası: Fiyatı dudak uçuklattı

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S22'ye ilişkin tarih medyaya sızdı. Güney Kore'de ortaya atılan iddialara göre telefon şubat ayında tanıtılacak. Tarihten kısa bir süre sonra telefonun fiyatına ilişkin iddialar da ortaya çıktı. İşte Samsung S22'ye dair ortaya atılan iddialar....

Haberler - ntv.com.tr 13.01.2022 - 09:57

Samsung S22 Şubat ayında tanıtılacak iddiası: Fiyatı dudak uçuklattı - 1

Güney Koreli teknoloji devi 'un merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonuna önemli bir iddia ortaya atıldı. Samsung'un 8 Şubat tarihinde bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceği ve Galaxy S22'nin tanıtılacağı belirtiliyor.

Samsung S22 Şubat ayında tanıtılacak iddiası: Fiyatı dudak uçuklattı - 2

Vietnam merkezli bir sızıntıya göre yeni S22 ailesi beklenenden daha pahalı olacak. 

İddialara göre 

  • Galaxy S22: 899 dolar
  • Galaxy S22 Plus: 1.099 dolar
  • Galaxy S22 Ultra: 1.299 dolar olacak.

Fiyatlara ilişkin ilk beklenti yeni S22 ailesinin S21'in lansman fiyatıyla çıkacağı yönündeydi. 

Samsung S22 Şubat ayında tanıtılacak iddiası: Fiyatı dudak uçuklattı - 3

Samsung'un bu tarihi doğruladığı ve ocak sonunda etkinlik tanıtımına başlayacağı öne sürüldü. Yeni S22 ailesinin üç farklı modelle piyasaya sürüleceği ifade edildi.

Samsung S22 Şubat ayında tanıtılacak iddiası: Fiyatı dudak uçuklattı - 4

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşacak bu modellerde tasarım olarak köklü bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Samsung Galaxy S21'in güncellenmiş şekilde karşımıza çıkacağı ihtimali ağırlık kazanmış durumda.

Samsung S22 Şubat ayında tanıtılacak iddiası: Fiyatı dudak uçuklattı - 5

Galaxy S22 Ultra'nın ise Galaxy Note serisinin devamı olacağı iddialar arasında.

Samsung S22 Şubat ayında tanıtılacak iddiası: Fiyatı dudak uçuklattı - 6

GALAXY S22 AİLESİNİN FİYATI

Yeni Samsung Galaxy S22 serisinin S21'le benzer fiyattan satışa sunulması bekleniyor. Bu durumda karşımıza 799 dolarla 1000 dolar arasında değişen bir fiyat aralığı çıkıyor.

Samsung S22 Şubat ayında tanıtılacak iddiası: Fiyatı dudak uçuklattı - 7

Samsung S21'in ilk satış fiyatı 799 dolarken S22 Ultra'nın fiyatı 1000 dolara kadar çıkmıştı.

Samsung S22 Şubat ayında tanıtılacak iddiası: Fiyatı dudak uçuklattı - 8

S22'in 6.06 inç, S22 Plus'ın 6.55 inç ve S22 Ultra'nın ise 6.81 inç olacağı tahmin ediliyor. Üç cihaz da 120 Hz ekran yenileme sahip olacak.

Samsung S22 Şubat ayında tanıtılacak iddiası: Fiyatı dudak uçuklattı - 9

FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Cihazda işlemci olarak Snapdragon 8 Gen 1 ya da Exynos 2200 kullanılması bekleniyor. Samsung farklı bölgeler için farklı işlemciler de tercih edebilir.

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