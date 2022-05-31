Savaş pilotları nasıl eğitiliyor?

Pek çok cihazı bir arada bulundurmasından dolayı dünyada sayılı merkezlerden biri olarak öne çıkan USAEM'de TSK'daki uçucuların yanı sıra talep eden ülkelerin pilotlarına da eğitim verildiğini kaydeden Türk, milli imkanlarla geliştirilen milli muharip uçak, Hürkuş, Hürjet gibi tüm projelerde özellikle insan sağlığıyla ilgili destekler verdiklerini vurguladı. Türk, şunları kaydetti:



"Uçak kategorisine göre cihazlarımızda işlem yapılmaktadır. Muharip jet uçaklarının eğitimleri en ağırı olmaktadır. Meydana gelecek koşulların riskleri onlar için biraz daha fazla oluyor. Eğer helikopter pilotu ise bu cihazların tamamında eğitim vermiyoruz. Önemli olan akademik eğitim. Bu çok önemli. Biz bunu tüm pilotlara veriyoruz. Rütbe ve yaş hiç önemli değil. Teğmenden generale kadar tüm uçucularımız her dört yılda bir eğitim almaktadır."