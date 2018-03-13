Siri'nin kurucusundan Apple itirafı
ntv.com.tr
Apple'ın akıllı asistanı Siri'nin arkasındaki isim Norman Winarsky tabiri caizse isyan etti. Winarsky başarısızlıktan Apple'ı sorumlu tuttu.
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ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın akıllı asistanı Siri, rakipleri Samsung, Amazon ve Google'ın arkasında kaldığı gerekçesiyle sıkça eleştiriliyor.
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Zira 7 yıl önce iPhone 4S modeli ile birlikte kullanıma giren Siri'yi Amazon ve Google hayli zorluyor. Samsung'un yapay zekaya sahip akıllı asistanı Bixby ise çıtayı biraz daha yükseltecek.
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Söz konusu eleştirilere en yetkin isimden cevap geldi. Siri'nin arkasındaki isim Norman Winarsky başarısızlıktan Apple'ı sorumlu tuttu.
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7 yıl önce iPhone 4S modeli ile birlikte kullanıma giren Siri ile ilgili konuşan Winarsky Apple'ın Siri planına sadık kalmadığını iddia etti.
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5Winarsky yaptığı açıklamada "Apple, Siri’yi satın aldığında bir seyir defteri çizildi ve buna göre Siri’nin sanal eğlence ve gezi amaçlı kullanılması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.