Skandalın bedeli ağır oldu
DHA
Veri skandalının ardından Facebook hisseleri haftayı yüzde 13'lük bir düşüşle kapattı.
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1Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının yankıları sürüyor.
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2Skandalın ardından Facebook hisseleri Cuma günü haftayı yüzde 13'lük bir düşüşle 160 doların altında kapatırken, Facebook hisselerinde bu denli en son Temmuz 2012 yılında bir düşüş görülmüştü.
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3Facebook CEO'su Sheryl Sandberg, skandalın ortaya çıkmasının ardından Perşembe günü CNBCye verdiği röportajda şirketin, kullanıcı gizliliğine verilen hasarın Facebookun hisse senetleri veya iş modeline bir zarar vermeyeceğini düşündüğünü söylemişti.
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4BBC Radyo 4’e değerlendirmede bulunan dünyanın en büyük reklam şirketlerinden M&C Saatchi’nin Başkanı David Kershaw, İngiltere’nin en büyük reklamcılarını temsil eden çatı kuruluş ISBA’nın Facebook yetkileri görüşerek tepki ve taleplerini iletmeye hazırlandığını bildirdi. Kuruluş halihazırda 3 binin üzerinde markayı temsil ediyor.
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NE OLMUŞTU?
Facebook kriterlerini ihlal ederek 50 milyon kullanıcının verisinin siyasi kampanyalarda kullanılması skandal etkisi yarattı. Trump’ın eski danışmanının da kurucusu olduğu şirketlerin gerçekleştirdiği kampanyalar arasında 2016 ABD seçimleri ve İngiltere’nin Brexit oylaması olması dikkat çekiyor.