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Sony, 18 yıl sonra o modelin fişini çekti

ntv.com.tr

Sony, PlayStation 2 oyun konsollarına artık 'teknik' destek vermeyecek. 18 yıldır devam eden 'tamir' sürecine artık PS2 dahil değil.

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    Sony, PlayStation 2 oyun konsollarına artık 'teknik' destek vermeyecek. 18 yıldır devam eden 'tamir' sürecine artık PS2 dahil değil.
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    2000 yılında Japonya'da satışa sunulan PS2, daha sonra Hindistan'a, ardından tüm dünyaya yayılmış ve dünya genelinde 150 milyonu aşkın satmayı başarmıştı.
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    PlayStation 5 ne zaman çıkacak?

    PlayStation 5 ne zaman çıkacak?

    Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation 4 Pro'nun çıkışıyla rötar yapan PlayStation5 için çalışmalara başladığı bir süredir dile getiriliyordu. 

    Henüz resmi bir doğrulama gelmese de şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, PS 5 2019 yılında tanıtılacak. 

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    Peki PlayStation 5'te hangi özellikler yer alacak? İşte sıkça dile getirilen iddialar... 

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    4K (en az 3840 x 2160) çözünürlükteki oyunlara destek ve PlayStation VR entegrasyonu. 

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    PS5, piyasadaki en büyük rakibi Xbox One gibi televizyon ve akış gibi fonksiyonlara sahip hepsi bir arada konsolla karşımıza çıkabilir. 

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    Cihazın ABD fiyatının ise 499 dolar olması bekleniyor. PS 5'in Türkiye fiyatına dair bir bilgi ise bulunmuyor.
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