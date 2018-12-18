Sony yanlışlıkla PS4'te en çok oynanan oyunları açıkladı
ntv.com.tr
Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin bugün yayınladığı 'My PS4 Life' isimli uygulaması, PlayStation 4 için piyasaya çıkan oyunlardan gelmiş geçmiş en fazla oynananları ortaya çıkardı.
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1No Man's Sky - 3.95 milyon
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2
Resident Evil 7 - 5.97 milyon
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3
Red Dead Redemption 2 - 6.1 milyon
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4
Overwatch - 10.2 milyon
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5
The Last of Us: Remastered - 15.9 milyon
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6
Minecraft - 25.6 milyon
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7
Battlefield 4 - 13.9 milyon
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8
Call of Duty: Ghosts - 12.6 milyon
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9
Call of Duty: Black Ops 4 - 9.23 milyon
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10
Call of Duty: World War 2 - 24.6 milyon
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11
FIFA 19 - 32.5 milyon
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12
Grand Theft Auto 5 - 51.7 milyon