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Sony yanlışlıkla PS4'te en çok oynanan oyunları açıkladı

ntv.com.tr

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin bugün yayınladığı 'My PS4 Life' isimli uygulaması, PlayStation 4 için piyasaya çıkan oyunlardan gelmiş geçmiş en fazla oynananları ortaya çıkardı.

  • 1

    No Man's Sky - 3.95 milyon
  • 2

    Resident Evil 7 - 5.97 milyon 

  • 3

    Red Dead Redemption 2 - 6.1 milyon 

  • 4

    Overwatch - 10.2 milyon 

  • 5

    The Last of Us: Remastered - 15.9 milyon 

  • 6

    Minecraft - 25.6 milyon 

  • 7

    Battlefield 4 - 13.9 milyon 

  • 8

    Call of Duty: Ghosts - 12.6 milyon 

  • 9

    Call of Duty: Black Ops 4 - 9.23 milyon 

  • 10

    Call of Duty: World War 2 - 24.6 milyon 

  • 11

    FIFA 19 - 32.5 milyon 

  • 12

    Grand Theft Auto 5 - 51.7 milyon 

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