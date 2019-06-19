Sosyal medyada 'dağınık oda' isyanı
ntv.com.tr
BBC sunucusu Nicky Campbell, 18 yaşındaki kızının odasındaki dağınıklık alışkanlık haline gelince, Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı. Campbell ile aynı fikirde olan binlerce Twitter kullanıcısı, yorumlarını ve kendi çocuklarının dağınık odasını paylaştı.
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1İngiliz yayın kuruluşu BBC'de görev yapan Nicky Campbell, 18 yaşındaki kızının dağınıklığıyla başa çıkamayınca çareyi sosyal medyada buldu.
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2Campbell'ın paylaşımının ardından, aynı sorundan muzdarip ebeveynlerden destek mesajı geldi.
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3İşte aileleri isyan ettiren fotoğraflar...
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