Spotify'dan 7 kullanışlı ipucu
Dijital müzik platformlarından Spotify, kullanıcılarının faydalanabileceği 7 kullanışlı ipucunu paylaştı.
-
1
Eğer spor salonunuz kalın tuğlalar ile inşa edildiyse ve oradaki Wİ-Fİ bağlantısı kötüyse bu durum sorun olmaktan çıkıyor. Spotify Premium ile mat üzerindeki anlarınız başlamadan önce çalma listelerinizi indirip, sonrasında çevrim dışı müzik dinleyebilirsiniz.
-
2
FAVORİ LİSTE VE ŞARKILARINIZI ARKADAŞLARINIZ İLE PAYLAŞIN
Shakespeare “Ne borç veren ne borç alan ol” demiş” ama kendisi elbette o zaman Spotify’ı bilemezdi. QR kod mantığıyla çalışan Spotify Codes sayesinde arkadaşlarınızın çalma listeleri ve şarkılarını kolaylıkla ekleyebilir ve paylaşabilirsiniz.
-
3
ARKADAŞLARINIZLA ORTAK ÇALMA LİSTESİ OLUŞTURUN
Ortak çalma listesi ile Spotify hesabı olan herkes kendi favori şarkılarını ekleyebilir. Bu sadece anlık bir eğlence değil aynı zamanda, yıllar sonra dönüp baktığınızda arkadaşlarınızla seçtiğiniz şarkılar üzerinden nostalji de yaratacak.
-
4
RUTİN UYKU DÜZENİNİZE GER DÖNÜN
Yatağa geçmeden önce dingin ve rahatlatan müziklerden oluşan çalma listelerine göz atabilirsiniz.
-
5
DERS ÇALIŞIRKEN HAVAYA SOKAN ÇALMA LİSTELERİ
En iyi 90’ların hip-pop’uyla mı çalışıyorsunuz yoksa şarkıların sözleri dikkatinizi dağıttığı için beyaz gürültü ya da klasik müziği mi tercih ediyorsunuz? Spotify’ın sizin ders çalışma havanıza uygun çalma listeleri var.
-
6
ŞARKILAR ARASI SESSİZLİKLER
Eğer ders çalışıyorsanız ve sabit bir müziğe ihtiyacınız varsa yani bir şarkının bitip bir sonrakinin başladığı o aradaki boş saniyelerden hoşlanmayanlardan biriyseniz, bunu değiştirmek sizin elinizde. “Ayarlar” sekmesine tıklayın, aşağı kaydırın ve “Çalma” ibaresine basın, böylece şarkılar arası geçişlerdeki duraklamaları düzenleyebilirsiniz.
-
7
ŞARKILARINIZ SONA ERİNCE BENZER ŞARKILAR DİNLEMEYE DEVAM EDİN
Çalma listeleriniz ya da seçtiğiniz albüm bitince AutoPlay modu ile Spotify’ın dinlediğiniz şarkıların benzerlerini sunmasını sağlayabilirsiniz. Sadece “Ayarlar” sekmesinin altına bakın ve “Çalma” ibaresini tıkladıktan sonra “AutoPlay” ayarını seçin.