Sürücüsüz kamyondan manevra şov

İsveçli bir firma, geliştirdiği sürücüsüz yük taşıma aracını basına tanıttı. Tanıtım sırasında araç, Çin vazolarının arasından manevra yaparak geçti. Vazolardan hiçbiri kırılmadı.

Haberler - NTV Haber 26.05.2022 - 11:53

Sürücüsüz kamyondan manevra şov - 1

Merkezi İsveç'te bulunan bir firma tarafından sürücüsüz kamyon geliştirildi.

Sürücüsüz aracın, radar, lazer alıcılar ve GPS teknolojisiyle ne kadar başarılı çalıştığını göstermek için özel bir gösteri düzenlendi.

Sürücüsüz kamyondan manevra şov - 2

Sürücüsüz araçlar, Çin vazolarından oluşturulan labirette hassas manevralarla hareket etti.

Milimetrik hesaplamalarla ilerleyen aracın hiçbir engele çarpmamasına dikkat çekildi.

Sürücüsüz kamyondan manevra şov - 3

Yüklü ağırlığı 26 ton olan aracın sürücü kabini de bulunmuyor. Aracın şoförlü dizel kamyonlara göre maliyetinin yüzde 40 daha az olduğu belirtiliyor.

Firmanın sürücüsüz elektrikli yük taşıma araçları 2019'da İsveç'te hizmete girdi.

Sürücüsüz kamyondan manevra şov - 4

Dünya genelinde taşımacılık firmaları, zamanında teslimat, karbon salımlarını azaltma baskısı ve şoför sıkıntıları nedeniyle baskı altında.

Sürücüsüz kamyondan manevra şov - 5

İnternet üzerinden alışverişin yoğunlaşmasıyla taşımacılık firmalarının üzerindeki yükün de arttığına dikkat çekiliyor.

Sürücüsüz kamyondan manevra şov - 6

Bu ortamda sürücüsüz elektrikli yük taşıma araçlarının öneminin giderek arttığı vurgulanıyor.

Sürücüsüz kamyondan manevra şov - 7

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