Sürücüsüz kamyondan manevra şov

Haberler - NTV Haber 26.05.2022 - 11:53
Merkezi İsveç'te bulunan bir firma tarafından sürücüsüz kamyon geliştirildi.
Sürücüsüz aracın, radar, lazer alıcılar ve GPS teknolojisiyle ne kadar başarılı çalıştığını göstermek için özel bir gösteri düzenlendi.
Sürücüsüz araçlar, Çin vazolarından oluşturulan labirette hassas manevralarla hareket etti.
Milimetrik hesaplamalarla ilerleyen aracın hiçbir engele çarpmamasına dikkat çekildi.
Yüklü ağırlığı 26 ton olan aracın sürücü kabini de bulunmuyor. Aracın şoförlü dizel kamyonlara göre maliyetinin yüzde 40 daha az olduğu belirtiliyor.
Firmanın sürücüsüz elektrikli yük taşıma araçları 2019'da İsveç'te hizmete girdi.
Dünya genelinde taşımacılık firmaları, zamanında teslimat, karbon salımlarını azaltma baskısı ve şoför sıkıntıları nedeniyle baskı altında.
İnternet üzerinden alışverişin yoğunlaşmasıyla taşımacılık firmalarının üzerindeki yükün de arttığına dikkat çekiliyor.
Bu ortamda sürücüsüz elektrikli yük taşıma araçlarının öneminin giderek arttığı vurgulanıyor.