Tesco da kasasız market açtı

İngiltere merkezli market zinciri Tesco, Londra’nın merkezindeki bayisinde kasasız kullanıma başladı. Amazon, ABD'de benzer bir girişime 3 yıl önce başlamıştı.

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Bu mağazada müşterilerin ürünleri taratmasına ya da kasaya gitmesine gerek bulunmadan istediklerini alarak alışverişi tamamlaması sağlanıyor.

GetGo (AlGit) adı verilen sistem ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kasasız mağazalarına benziyor.

Tesco’nun teknoloji alt yapısı Almanya ve Hollanda da çeşitli iş birlikleri bulunan İsrailli teknoloji girişimi Trigo tarafından sağlanıyor.

Amazon’un 2018’de ABD’de Seattle’da başlattığı kasasız alışveriş testlerinde gelinen noktada Amerikalı firmanın Londra’da benzer şekilde çalışan 3 mağazası bulunuyor.

Bu teknolojinin temelinde yapay zekalı kamera sistemleri ve raflarda yer alan ağırlık sensörleri bulunuyor.

Amazon ABD'de açtığı temassız mağazları Londra'ya taşımıştı. İngiltere'nin başkentinde 3 Amazon marketi bulunuyor.

Tesco'nun ilk altı ay gelirleri geçen yıla kıyasla yüzde 5.9 artarak 30.4 milyar sterline ulaştı. Öte yandan Covid-19'un getirdiği ek maliyetler nedeniyle operasyon giderleri de yüzde 28 artarak 1.3 milyar sterlini aştı.