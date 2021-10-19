Tesco da kasasız market açtı

İngiltere merkezli market zinciri Tesco, Londra’nın merkezindeki bayisinde kasasız kullanıma başladı. Amazon, ABD'de benzer bir girişime 3 yıl önce başlamıştı.

Haberler - ntv.com.tr 19.10.2021 - 10:52

Tesco da kasasız market açtı - 1
Bu mağazada müşterilerin ürünleri taratmasına ya da kasaya gitmesine gerek bulunmadan istediklerini alarak alışverişi tamamlaması sağlanıyor.
Tesco da kasasız market açtı - 2
GetGo (AlGit) adı verilen sistem ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kasasız mağazalarına benziyor.
Tesco da kasasız market açtı - 3
Tesco’nun teknoloji alt yapısı Almanya ve Hollanda da çeşitli iş birlikleri bulunan İsrailli teknoloji girişimi Trigo tarafından sağlanıyor.
Tesco da kasasız market açtı - 4
Amazon’un 2018’de ABD’de Seattle’da başlattığı kasasız alışveriş testlerinde gelinen noktada Amerikalı firmanın Londra’da benzer şekilde çalışan 3 mağazası bulunuyor.
Tesco da kasasız market açtı - 5
Bu teknolojinin temelinde yapay zekalı kamera sistemleri ve raflarda yer alan ağırlık sensörleri bulunuyor.
Tesco da kasasız market açtı - 6
Amazon ABD'de açtığı temassız mağazları Londra'ya taşımıştı. İngiltere'nin başkentinde 3 Amazon marketi bulunuyor.
Tesco da kasasız market açtı - 7
Tesco'nun ilk altı ay gelirleri geçen yıla kıyasla yüzde 5.9 artarak 30.4 milyar sterline ulaştı. Öte yandan Covid-19'un getirdiği ek maliyetler nedeniyle operasyon giderleri de yüzde 28 artarak 1.3 milyar sterlini aştı.

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