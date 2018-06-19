Tesla çalışanına sabotaj suçlaması

CNBC Musk’un şirket çalışanlarına dün ikinci bir E-mail daha gönderdiğini ve bir fabrikada yangın çıktığı için üretimin birkaç saat durdurulmak zorunda olduğu bilgisini paylaştığını kaydetti. Musk'ın E-mailinde "Sadece paranoyaklar sağ kalabilir" ifadesini kullandığı, bu ifade ile yangının arkasında sabotajın bulunduğunu ima etmek istediği ileri sürüldü. CNBC Tesla’da sadece bir tek cilalama tesisinde son dört yılda dört kez yangın çıktığını hatırlattı.