Toyota’dan uzay aracı açıklaması

Sato, "Mekanı, yüzyılda bir dönüşümümüz için bir alan olarak görüyoruz. Uzaya giderek, insan yaşamı için değerli olduğunu kanıtlayacak telekomünikasyon ve diğer teknolojileri geliştirebiliriz” diye konuştu.

Toyota ile anlaşmalı bir girişim olan Gitai Japan Inc., Lunar Cruiser için inceleme ve bakım gibi görevleri gerçekleştirmek üzere tasarlanmış bir robotik kol geliştirirken, farklı aletler, kepçe, kaldırma ve süpürme gibi çalışabilmesi için kolun ucunun değiştirilebiliyor.