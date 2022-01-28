Toyota’dan uzay aracı açıklaması

Haberler - ntv.com.tr 28.01.2022 - 11:17
Dünyanın en büyük otomotiv şirketi Toyota, uzay üzerine yaptığı planları paylaştı.
Japon otomobil şirketi, 2040 yılına kadar insanların ayda yaşamalarına ve ardından Mars'ta yaşamalarına yardımcı olmak amacıyla ay yüzeyini keşfetmek için bir araç üzerinde Japonya'nın uzay ajansıyla birlikte çalıştığını söyledi.
Japan Aerospace Exploration Agency ile birlikte geliştirilen araca, adı Toyota’nın spor arazi aracı Land Cruiser’a benzer şekilde ‘Lunar Cruiser’ adı verildi.
Toyota Motor Corp'ta Lunar Cruiser projesine başkanlık eden Takao Sato, aracın insanların arabada güvenli bir şekilde yemek yemesi, çalışması, uyuması ve başkalarıyla iletişim kurması fikrine dayandığını ve aynı şeyin uzayda da yapılabileceğini söyledi.
Sato, "Mekanı, yüzyılda bir dönüşümümüz için bir alan olarak görüyoruz. Uzaya giderek, insan yaşamı için değerli olduğunu kanıtlayacak telekomünikasyon ve diğer teknolojileri geliştirebiliriz” diye konuştu.
Toyota ile anlaşmalı bir girişim olan Gitai Japan Inc., Lunar Cruiser için inceleme ve bakım gibi görevleri gerçekleştirmek üzere tasarlanmış bir robotik kol geliştirirken, farklı aletler, kepçe, kaldırma ve süpürme gibi çalışabilmesi için kolun ucunun değiştirilebiliyor.
Gitai CEO'su Sho Nakanose, uzaya fırlatma zorluğunun temelde karşılandığını hissettiğini, ancak uzayda çalışmanın astronotlar için büyük maliyetler ve tehlikeler içerdiğini söyledi.
Toyota mühendisi Shinichiro Noda, otomobil üreticisinin uzun süredir müşterilerine hizmet etme misyonunun bir uzantısı olan Ay projesinden heyecan duyduğunu ve Ay'ın Dünya'daki yaşam için değerli kaynaklar sağlayabileceğini söyledi.
Noda, “Arabalarımızı aya göndermek bizim görevimiz” derken “Toyota'nın neredeyse her yerde araçları var. Ama bu, arabalarımızı hiç gitmediğimiz bir yere götürmekle ilgili" ifadelerini kullandı.