Türkiye’de akıllı telefonların fiyatları 2 yılda ne kadar değişti?

Ağustos 2017 itibari ile Türkiye için ortalama bir akıllı telefon fiyatı 1651 liraydı. Ağustos 2018’e geldiğimizde ise bu fiyatın 2 bin 255 TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Madde Fiyatları veri tabanına göre, akıllı telefon fiyatları son bir ay içinde ortalama 95 TL, son bir yıl içinde ise 604 TL artmış durumda.