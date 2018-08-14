Türkiye’de akıllı telefonların fiyatları 2 yılda ne kadar değişti?
Piyasadaki her 10 telefonun 8’inin yurtdışından geldiği ülkemizde akıllı telefonların fiyatları son dönemde artan döviz kurları ile birlikte ciddi oranda yükseldi. Peki Türkiye’de satılan akıllı telefonların fiyatları son 2 seneden ne kadar artış gösterdi?
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1Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Ağustos ayı enflasyon rakamları yıllık Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) %17.9 artış gösterirken, Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) de %32.13 artış gösterdi.
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Son dönemde yaşanan döviz kurundaki artıştan en çok etkilenen ürünlerin başında ise akıllı telefonlar geliyor.
Peki Türkiye’de satılan akıllı telefonların fiyatları son 2 seneden ne kadar artış gösterdi?
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Ağustos 2017 itibari ile Türkiye için ortalama bir akıllı telefon fiyatı 1651 liraydı. Ağustos 2018’e geldiğimizde ise bu fiyatın 2 bin 255 TL oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Madde Fiyatları veri tabanına göre, akıllı telefon fiyatları son bir ay içinde ortalama 95 TL, son bir yıl içinde ise 604 TL artmış durumda.
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TÜRKİYE'DE SATILAN AKILLI TELEFONLARIN YÜZDE KAÇI YERLİ MALI?Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği (TEDER) Başkanı Serhat Özeren, ülkemizdeki akıllı telefon pazar payının %17.6'lık büyümeyle 15.4 milyar liraya ulaştığını açıklamıştı.
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TEDER Başkanı Özeren, konuyla ilgili şunları söylemişti:
"Şu anda cep telefonları satışlarının yüzde 40'ı GSM operatörlerinin mağazalarından yapılıyor. Yabancı cep telefonu şirketlerinin birçoğunun Türkiye'de Ar-Ge merkezleri bulunuyor. Sadece ABD üretimli cep telefonlarının Türkiye'de Ar-Ge merkezi yok. Burada sadece al-sat mantığıyla hareket ediyorlar."
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Türkiye'nin yakın coğrafyadaki ülkelere cep telefonu ihraç eder duruma geldiğini belirten ve bu potansiyelin artırılabileceğini savunan Özeren sözlerini şu şekilde noktaladı:
"Ülkemizdeki yerli telefonların pazar payı %8-10 seviyesine ulaşmış durumda. Cep telefonu satışlarının yüzde 18-20'sinin ABD menşeli cihazlardan oluşuyor. Kore ve Çin menşeli cihazların pazar payı ise yüzde 60-65 dolarlarında."
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TÜRKİYE 10 YILDA İPHONE İÇİN NE KADAR HARCADI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var” sözlerinin hemen ardından gözler akıllı telefon pazarındaki son duruma çevrildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ONLARIN İPHONE'U VARSA, KENDİ ÜLKEMİZDE VENUS VAR, VESTEL VAR - İZLE
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ABD merkezli teknoloji şirketinin akıllı telefon modeli iPhone 2008’den beri ülkemizde satılıyor.
İşte 2008’den günümüze rakamlar ile Türkiye’nin iPhone harcaması...
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2007'DE JOBS TANITTI, 2008'DE TÜRKİYE'YE GELDİ
Apple ilk iPhone modelini 2007 yılında dönemin CEO'su Steve Jobs'un sunumu ile tanıttı.
İlk iPhone'un Türkiye'ye adım atması ise 2008'i buldu. Apple bu süre zarfında dünya genelinde 1.3 milyar adet iPhone sattı.
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HER 8 KİŞİDEN 1’İ İPHONE KULLANDI.
2008'den beri yani 10 yıldır hayatımızda olan iPhone'lar Türkiye'de ise 10 milyona yakın kişiye ulaştı.
Başka bir deyişle Türkiye’de her 8 kişiden 1’i iPhone kullandı.
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Yılda ortalama 12 milyon cep telefonu ithal eden Türkiye, 2007-2017 yılları arasında yurtdışından toplam 142 milyonu aşkın cep telefonu ithal etti.
Bu telefonlar için 10 yılda ödenen toplam tutar ise 24 milyarı buldu.
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10 YILDA 7 MİLYAR DOLARTürkiye’nin 10 yıllık cep telefonu ithalat faturası içinde Apple’ın iPhone modelleri için ödenen toplam tutarın ise 7 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.
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13Son 10 yılda Türkiye’deki tüketiciler satın aldıkları her iPhone için devlete de yüzde 28-30 bandında vergi ödedi.