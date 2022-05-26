Türkiye’nin ilk ticari uydusu Plan-S fırlatıldı

Türkiye’nin ilk ticari uydusu Plan-S, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan SpaceX firmasının Transporter 5 görevi kapsamında Falcon-9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 26.05.2022 - 07:50

Türkiye’nin ilk ticari uydusu Plan-S fırlatıldı - 1

Türkiye'nin ilk uydusu Plan-S , 'a fırlatıldı. Plan-S'i Elon Musk'un şirketi SpaceX uzaya taşıdı. 

Türkiye’nin ilk ticari uydusu Plan-S fırlatıldı - 2

Plan-S şirketinin yöneticileri daha önce 2022'de üç farklı test uydusunun fırlatılacağını açıklamıştı.

Türkiye’nin ilk ticari uydusu Plan-S fırlatıldı - 3

Yapılacak üç test uydusunda da Plan-S'in alt birimleri incelenecek. Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, bu uyduda bilgisayarın, batarya yönetim sisteminin IoT haberleşme birilerinin olduğunu belirtti. 

Daha sonra fırlatılacak uydularda ise kamera sistemleri de bulunacak. 

Türkiye’nin ilk ticari uydusu Plan-S fırlatıldı - 4

Plan-S yöneticilerinden Tugay Güzel, "Karasal hizmetler için kullanılan yatırım maliyetinin yüzde 10'u gibi bir maliyete uydu takımı kurarak, küresel kapsama yaratabilirsiniz. Elbette bunun için takım uydu üretebilme yetkinliğine sahip olmanız gerekiyor" dedi. 

Türkiye’nin ilk ticari uydusu Plan-S fırlatıldı - 5

Güzel, "Takım uydularımızda ise yaklaşık 200 uyduyla iki nokta arasında haberleşmeyi sağlayabileceğiz. Takım uydu konsepti Türkiye için de ilk olacak. Dünyada bunu yapanlar var ancak bu sektör yatırım maliyeti çok yüksek olan bir sektör. Bizler ise gelişmiş elektronik sistemlerle bunu çok daha maliyet etkin yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ilk ticari uydusu Plan-S fırlatıldı - 6
Türkiye’nin ilk ticari uydusu Plan-S fırlatıldı - 7
Türkiye’nin ilk ticari uydusu Plan-S fırlatıldı - 8
Türkiye’nin ilk ticari uydusu Plan-S fırlatıldı - 9

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