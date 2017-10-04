Twitter'ın patronundan başarı formülü: 5'te buz banyosu, günde tek öğün yemek
ntv.com.tr
Başarının sırrı sadece çok çalışmakta değil saat kaçta kalktığınızda da gizli. Kendi alanlarında zirveye ulaşmış CEO'ların rutin davranışları da bu iddiayı destekler nitelikte. İşte ünlü CEO'ların başvurduğu bir günden maksimum verim alabilmek için yapmanız gerekenler...
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Sabah erken kalkmayanlardansanız başarılı bir gelecek için rakiplerinizden bir adım geride kalmış olabilirsiniz.
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Zira pek çok bilim insanları erken kalkmanın yaratıcılığı ve verimliliği ciddi oranda artırdığı fikrinde birleşiyor.
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SABAH 9 AKŞAM 6 MESAİNİN MODASI GEÇTİ
Örneğin davranış bilimci Dan Ariely, uyandıktan sonraki ilk iki saatin kişinin en verimli zamanı olduğunun altını çiziyor. başka bir deyişle Sabah 9 akşam 6 mesaisi yerine işe erken gelen ve erken çıkanlar daha verimli ve daha başarılı oluyor.
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Erken kalkıp, bu zamanı trafikte geçirmek yerine işine odaklanan ise uzun vadede bunun karşılığını alıyor.
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Kendi alanlarında zirveye ulaşmış CEO'ların rutin davranışları da bu iddiayı destekler nitelikte.
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Örneğin Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey 5.00'da uyanıyor ve sabah sporundan sonra çalışmaya başlıyor.
Dorsey'in sabah rutininin özeti: Sabah 5'te buz banyosu, işe 8 km yürüyerek gitmek, günde tek öğün yemek yemek.
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Dorsey ardından bir saat meditasyon yapıyor. 42 yaşındaki milyarder 20 yıldır meditasyon yaptığını söylüyor.
Ancak benzer saah rutinine sahip tek teknoloji patronu Dorsey değil.
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Örneğin Apple'ın CEO'su Tim Cook, sabak 3:45'te uyanıyor, 04:30’ta e-posta göndermeye başlıyor. Sabah 05:00’te spor yapıyor. Cook, Apple’da ofise ilk gelip, son çıkan isim.
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2011 yılında hayatını kaybeden Apple'ın kurucusu Steve Jobs da erken kalkan isimlerden.
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Apple'ı zirveye taşıyan Jobs, güne sabah 6'da başlardı.
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Virgin Group Kurucusu ve Başkanı Richard Branson sabah 5.45'te uyanıyor. Sabah sporundan sonra işinin başında oluyor.
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Yahoo'nun eski CEO'su Marisa Mayer de erken uyanan isimlerden
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Mayes Yahoo'yu yönettiği dönemde sadece 4 saat uyuyordu.
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Pepsi'nin CEO'su Insra Nooyi, 4'te kalkıyor ve 7'de ofiste olarak işe en erken gelen isimlerden biri oluyor.
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General Motors'un CEO'su Mary Barra ise her sabah 6'da masasının başında olmuş oluyor.
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Starbucks'ın eski CEO'su Howard Schultz da sabah 6'da işinin başında olan CEO'lardan biri.
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17AOL CEO’su Tim Armstrong sabah 5'te uyanıyor. Armstrong, şoförü sayesinde yolda da çalışıyor.