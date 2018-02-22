Twitter'ın CEO'sundan radikal Bitcoin tahmini

Hodl terimi ilginç bir yazım yanlışı ile doğdu. İngilizce de "tutmak" anlamına gelen "holding" kelimesi, bir kullanıcı tarafından yanlış yazılınca bu kelime orjinali yerine kullanılmaya başlandı. 2013'te bir kullanıcı forumda yayınladığı mesajında elindeki Bitcoin’leri satmayacağını belirtmek için "I am holding" yerine "I am hodling" yazınca bu hodl'un hayatımıza girmesi ile sonuçlandı.