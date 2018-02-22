Twitter'ın CEO'sundan radikal Bitcoin tahmini
ntv.com.tr
Mikro blog devi Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Bitcoin'in 10 yıl içinde gezegenimizin tek para birimi olacağını iddia etti.
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1"Bitcoin, 10 yıl içinde dünyanın tek para birimine dönüşecek" bu iddianın sahibi mikro blog devi Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey.
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2Londra merkezli The Times Gazetesi’ne konuşan Twitter ve Square CEO’su Jack Dorsey, gelecekte dünyanın ve internetin tek bir para birimi kullanmaya başlayacağını söyledi.
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3Bitcoin’in henüz verimli bir para birimi olabilecek kabiliyetlere sahip olmadığının altını çizen Dorsey, Bitcoin’in yaygınlaşmasının blok zincirinde kat edilecek ilerlemelerden sonra mümkün olacağını belirtti.
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HODL NE DEMEK?
Hodl terimi ilginç bir yazım yanlışı ile doğdu. İngilizce de "tutmak" anlamına gelen "holding" kelimesi, bir kullanıcı tarafından yanlış yazılınca bu kelime orjinali yerine kullanılmaya başlandı. 2013'te bir kullanıcı forumda yayınladığı mesajında elindeki Bitcoin’leri satmayacağını belirtmek için "I am holding" yerine "I am hodling" yazınca bu hodl'un hayatımıza girmesi ile sonuçlandı.
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ICO NE DEMEK?
ICO bir kripto para (coin) için fon toplanmak amacıyla yapılan halka arz sistemine verilen addır.
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FOMO NE DEMEK?
FOMO yani uzun haliyle Fear of Missing Out "Fırsatı kaçırma korkusu" anlamına geliyor. Bu tabir hızla yükselişe geçen coin'lere fırsatı kaçırmamak için bu fiyattan giren yatırımcılar için kullanılıyor.
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PUMP VE DUMP NEDİR?
Pump coin fiyatlarındaki hızlı yükselişe, Dump ise hızlı düşüşe verilen addır.
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WHALE NE DEMEK?
Whale yani baline kripto para dünyasında bir para biriminin yükselmesinde veya düşmesinde etkisi olan büyük oyunculara verilen addır.
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DYOR NEDİR?
Bir coin hakkında araştırma yapmaya kripto para dünyasında Dyor denri.
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TO THE MOON NE DEMEK?
Bir anda hızlı bir yükseliş performansı gösteren kripto para birimleri için kullanıcılır. İngiliz<ce Ay'a çıktı anlamına gelir.
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BİTCOİN İŞLEMLERİNDE NASIL KORUMA SAĞLANIR?
Yatırım yapacağınız platformu seçip, üyeliğinizi oluşturduktan sonra mutlaka 2FA özelliğini devreye sokun. Çift aşamalı güvenlik örneği hesabınızın hack'lenip paranızın çalınma riskini en aza indirmek için mutlaka yapmanız gereken bir işlem.
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2FA için ya SMS desteği ya da Google'ın uygulaması Authenticator'ı kullanabilirsiniz. Google'ın söz konusu uygulaması her girişinizde size özel ikinci bir şifre oluşturduğu için hesabınız daha korunaklı hale geliyor. Google'ın söz konusu uygulaması hem App Store'da hem de Google Play'de ücretsiz olarak yer alıyor.
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BiTCOİN MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIR?
Para oluşturma işlemine madencilik (mining) denilmektedir. Madencilik, hesaplama yetkisini ve gücünü kullanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirme işleminin genel adıdır. Bu işlemleri yapmak için, sunulan bitcoin yazılımını indirerek donanımları (genellikle ekran kartları) üzerinde yoğun işlemci gücü gerektiren işlemleri gerçekleştiren bitcoin ağındaki düğümlere "madenci" denilmektedir.
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15Bitcoin mining'i kendi kuracağınız bir sistem ile yapabilirsiniz. Ancak son dönemde oldukça popülerleşen bir başka Bitcoin madenciği yöntemi ise hali hazırda büyük yatırımlar yapan platformlara yatırım yaparak kardan pay almak.