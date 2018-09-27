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Uçan otomobil satışa çıkıyor (Volvo’nun çatı şirketi)

ntv.com.tr

Volvo'yu da bünyesinde bulunduran Geely’nin geçtiğimiz yıl satın aldığı Terrafugia, geliştirdiği uçan otomobil modelinin satışa çıkacağı tarihi açıkladı.

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    Uçan otomobiller artık bir hayal olmaktan çıkıyor! Teknoloji dünyasını heyecanlandıran açıklama otomotiv devinden geldi. 

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    Volvo'yu bünyesinde bulunduran Geely geçtiğimiz yıl uçan otomobil geliştiren Terrafugia isimli firmayı satın almıştı.

    Bu şirketin geliştirdiği uçan otomobil önümüzdeki ay ABD'de satışa sunulacak. 

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    Fiyatı hakkına hala resmi bir açıklama bulunmayan uçan araç saate 322 kilometre hıza ulaşabiliyor. 

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    Satışa çıkan ilk uçan otomobil olmaya hazırlanan modelin menzili ise 805 kilometre 

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    Massachusetts merkezli Terrafugia şirket daha önce katlanabilir kanatlara, dört tekere ve sinyal lambalarına sahip iki kişilik uçan otomobili ile basında sıklıkla yer bulmuştu. 

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    Şirketin ürettiği araç geçtiğimiz yıl Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) onay almayı da başarmıştı. 

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    Terrafugia'yı bünyesine katan Geely'nin gelecek planlarında Volvo ile bu alanda bir çalışma yapıp yapmayacağını ise zaman gösterecek.
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