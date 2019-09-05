Uluslararası Oyun ve Eğlence Fuarı 'GameX 2019' başladı
Anadolu Ajansı
Gamex-Robotex-Compex Bilgisayar Robot Teknolojileri Bilgisayar Oyunları Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.
-
12019 GameX fuarı, dünya şampiyonu drone yarış takımı, XBlades Racing ve Türkiye'deki drone sporlarının öncüsü Tech Drone League’a ev sahipliği yapacak.
-
2Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayımcıları Derneği (OYUNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Kendirli, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, oyun endüstrisinin son 10 yılda yıllık bazda yüzde 10'un üzerinde büyüme sağladığını belirterek, Türkiye'de 1 milyar doları aşan oyun ihracatı olduğunu ve Türkiye'deki oyun ekonomisinin yatırımcıların ilgisini çektiğini söyledi.
-
3Büyük markaların eğlence sektörü stratejisi oluşturma zamanının geldiğini ifade eden Kendirli, bu dönüşümü yakalamak için oyun endüstrisini tüm çevresi ve kavramlarıyla tanımak gerektiğini kaydetti.
-
4
8 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEKGameX Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı'nda; PC ve konsol oyunları, simülatör ve sanal gerçeklik deneyimleri, teknoloji oyuncu ekipmanları, cosplay etkinlikleri, seminerler, atölye çalışmaları, drone ve robot yarışları yer alıyor.
-
5Katılımcılar, dijital oyun karakterlerini birebir canlandıran cosplay etkinliklerine büyük ilgi gösterdi ve oyun kahramanlarının kostümlerini taşıyan cosplay'lerle fotoğraf çektirdi.
-
6Fuarda, koltuk, klavye ve kulaklık gibi oyun aksesuarları üreten yerli firmalar da ürünlerini oyunseverlerin beğenisine sundu.
-
7
2019 GAMEX FUAR ÜCRETİGiriş ücretlerinin 20 ila 150 TL arasında değiştiği fuar, 8 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.
-
82019 GameX fuarından kareler...
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21