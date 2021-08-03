Uzaylılar yanıp sönen yıldızlarla iletişim kuruyor olabilir

Uzayda, Dünya'daki gibi bir yaşamın varlığı bilim insanlarının uzun süredir araştırdığı bir konu.

Ön baskı aşamasındaki araştırmanın sonuçlarına göre yanıp sönen yıldızlar aslında birer iletişim aracı.

Gelişmiş medeniyetler farklı yıldızlardan gelen dolaşık fotonları kullanıyor ve bize rastgele görünen parıldamalarla mesaj iletiyor.

Ancak Dünya'da yer alan medeniyet yeterince gelişmediği için insanlık halen bu mesajı anlamıyor olabilir.