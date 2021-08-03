Uzaylılar yanıp sönen yıldızlarla iletişim kuruyor olabilir

ntv.com.tr 03.08.2021 - 11:00
Uzayda, Dünya'daki gibi bir yaşamın varlığı bilim insanlarının uzun süredir araştırdığı bir konu.
Sonsuz boşlukla milyarlarca galaksi ve gezegen bulunuyor.
İngiltere'deki Imperial College London'da görev yapan kuantum fizikçi Terry Rudolph konuya ilişkin önemli bir teori ortaya attı.
Ön baskı aşamasındaki araştırmanın sonuçlarına göre yanıp sönen yıldızlar aslında birer iletişim aracı.
Dünya dışı gelişmiş medeniyetler mesajlarını bu yıldızların ışığıyla iletiyor.
Gelişmiş medeniyetler farklı yıldızlardan gelen dolaşık fotonları kullanıyor ve bize rastgele görünen parıldamalarla mesaj iletiyor.
Kuantum fizikçi bu teorinin fizik kuralları açısından mümkün.