Uzaylılar yanıp sönen yıldızlarla iletişim kuruyor olabilir

Gökyüzünde milyonlarca yanıp sönen yıldız bulunuyor. Bir kuantum fizikçi uzaylıların bu yıldızlarla iletişim kurduğu iddia edildi. Gelişmiş medeniyetlerin bu yıldızların ışığını kullandığı öne sürüldü.

ntv.com.tr 03.08.2021 - 11:00

Uzaylılar yanıp sönen yıldızlarla iletişim kuruyor olabilir - 1

Uzayda, Dünya'daki gibi bir yaşamın varlığı bilim insanlarının uzun süredir araştırdığı bir konu. 

Uzaylılar yanıp sönen yıldızlarla iletişim kuruyor olabilir - 2

Sonsuz boşlukla milyarlarca galaksi ve gezegen bulunuyor. 

Uzaylılar yanıp sönen yıldızlarla iletişim kuruyor olabilir - 3

İngiltere'deki Imperial College London'da görev yapan kuantum fizikçi Terry Rudolph konuya ilişkin önemli bir teori ortaya attı. 

Uzaylılar yanıp sönen yıldızlarla iletişim kuruyor olabilir - 4

Ön baskı aşamasındaki araştırmanın sonuçlarına göre yanıp sönen yıldızlar aslında birer iletişim aracı. 

Uzaylılar yanıp sönen yıldızlarla iletişim kuruyor olabilir - 5

Dünya dışı gelişmiş medeniyetler mesajlarını bu yıldızların ışığıyla iletiyor. 

Uzaylılar yanıp sönen yıldızlarla iletişim kuruyor olabilir - 6

Gelişmiş medeniyetler farklı yıldızlardan gelen dolaşık fotonları kullanıyor ve bize rastgele görünen parıldamalarla mesaj iletiyor. 

Uzaylılar yanıp sönen yıldızlarla iletişim kuruyor olabilir - 7

Kuantum fizikçi bu teorinin fizik kuralları açısından mümkün. 

Uzaylılar yanıp sönen yıldızlarla iletişim kuruyor olabilir - 8
Ancak Dünya'da yer alan medeniyet yeterince gelişmediği için insanlık halen bu mesajı anlamıyor olabilir.
Uzaylılar yanıp sönen yıldızlarla iletişim kuruyor olabilir - 9
Uzaylılar yanıp sönen yıldızlarla iletişim kuruyor olabilir - 10
Uzaylılar yanıp sönen yıldızlarla iletişim kuruyor olabilir - 11

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER