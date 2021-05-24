Virgin Galactic ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı

BİLETLER 200-250 BİN DOLARA SATILIYOR Virgin Galactic, 6 kişilik bir yörünge altı aracı olarak tasarlanan VSS Unity'yi uzay turizmi seferlerinde kullanmayı hedefliyor.

Şirketin 200 bin ila 250 bin dolar (1 milyon 683 bin ila 2 milyon 104 bin TL) arasında satılan biletler için 600 rezervasyon aldığı bildirildi.