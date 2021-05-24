Virgin Galactic ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı

ABD'de Virgin Galactic şirketine ait uzay aracı ‘SpaceShipTwo’, ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı.

DHA 24.05.2021 - 10:50

Virgin Galactic ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı - 1
ABD merkezli uzay turizmi şirketi Virgin Galactic, VSS Unity adlı aracıyla ikinci uzay uçuşunu da başarıyla tamamladı.
Virgin Galactic ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı - 2
New Mexico’dan yola çıkan VMS Eve adlı taşıma gemisiyle 13 kilometre yükseklikten bırakılan VSS Unity, 89 kilometre yüksekliğe ulaştı.
Virgin Galactic ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı - 3
VSS Unity adlı uzay aracının uçuş denemesine C.J. Sturckow ve Dave Mackay pilotluk yaptı.
Virgin Galactic ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı - 4
Belirlenen yüksekliğe ulaşan VSS Unity, daha sonra süzülerek atmosfere giriş yaptı.
Virgin Galactic ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı - 5
BİLETLER 200-250 BİN DOLARA SATILIYOR

Virgin Galactic, 6 kişilik bir yörünge altı aracı olarak tasarlanan VSS Unity'yi uzay turizmi seferlerinde kullanmayı hedefliyor.
Virgin Galactic ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı - 6
Şirketin 200 bin ila 250 bin dolar (1 milyon 683 bin ila 2 milyon 104 bin TL) arasında satılan biletler için 600 rezervasyon aldığı bildirildi.
Virgin Galactic ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı - 7
Virgin Galactic ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı - 8
Virgin Galactic ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı - 9
Virgin Galactic ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı - 10

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