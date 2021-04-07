WhatsApp'a yeni özellik: Milyonlarca kullanıcı bekliyordu

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özelliği sızdı. Kullanıcılar, iOS ve Android cihazlar arasında sohbet aktarımı gerçekleştirebilecek. İşte yeni özelliğe dair detaylar...

ntv.com.tr 07.04.2021 - 11:34

WhatsApp'a yeni özellik: Milyonlarca kullanıcı bekliyordu - 1

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'tan yeni bir güncelleme geliyor.

Apple cihazlarıyla android cihazları arasında geçiş yapan kullanıcılar mesajlarını aktarmakta zorluk yaşıyordu. 

Şirket yeni güncellemeyle bu sorunun önüne geçecek.

WhatsApp'a yeni özellik: Milyonlarca kullanıcı bekliyordu - 2

Sızan görüntüye göre bundan sonra kullanıcılar güvenli olmayan üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymayacak. 

Özellik şu anda geliştirme aşamasında. Ne zaman yayımlanacağına dair bir tarih bulunmuyor.

WhatsApp'a yeni özellik: Milyonlarca kullanıcı bekliyordu - 3

WEB GÜNCELLEMESİ 

Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın tarayıcı versiyonunu kullanmak için telefonunuzun internete bağlı olması gerekiyordu.

WhatsApp'a yeni özellik: Milyonlarca kullanıcı bekliyordu - 4
Eğer telefonunuz kapanırsa ya da interneti kesilirse WhatsApp Web iletişiminiz de sonlanmış oluyordu. Şirket yeni yapacağı güncellemeyle bu uygulamayı sonlandıracak. Henüz test aşamasında olan özellikle bundan sonra telefonunuzda internet olmasa bile WhatsApp iletişimine devam edebileceksiniz.
WhatsApp'a yeni özellik: Milyonlarca kullanıcı bekliyordu - 5
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp sesli iletişimde de yeni bir adım atıyor.
WhatsApp'a yeni özellik: Milyonlarca kullanıcı bekliyordu - 6
WABetaInfo'da yer alan bilgilere sesli mesajlar için farklı oynatma hızları geliyor.
WhatsApp'a yeni özellik: Milyonlarca kullanıcı bekliyordu - 7
Sızdırılan göresellere göre kullancılar isteğe bağlı olarak sesli mesajları 1.0, 1.5 ve 2.0 hızlarında oynatabilecek.
WhatsApp'a yeni özellik: Milyonlarca kullanıcı bekliyordu - 8
Söz konusu özelliğin yakında Android ve iOS'un beta sürümlerine geleceği bildirildi.
WhatsApp'a yeni özellik: Milyonlarca kullanıcı bekliyordu - 9
Geçtiğimiz günlerde WhatsApp masaüstü uygulaması için sesli ve görüntülü arama desteği vermeye başladığını duyurmuştu.
WhatsApp'a yeni özellik: Milyonlarca kullanıcı bekliyordu - 10

WHATSAPP MESAJLARI 24 SAAT SONRA SİLİNECEK
WhatsApp platformu için kendi kendini imha edecek fotoğraflar özelliğinin test edilmekte olduğu haberi basına sızdırılmıştı.

Ortaya çıkan bilgilere göre uygulamada fotoğraf paylaşırken ekranda yeni bir buton ile karşılaşılacağız.

WhatsApp'a yeni özellik: Milyonlarca kullanıcı bekliyordu - 11

Bu özellik hem kişisel hem de grup sohbetleri için geçerli olacak.

24 saatin ardından yok olan WhatsApp mesajları özelliğiyle karşılaştık.

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