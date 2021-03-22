WhatsApp'a yeni özellik: Sesli mesajlara oynatma hızı

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özelliği sızdı. Uygulamada sesli mesajlarda oynatma hızı seçeneceğinin geleceği basına sızdı.

ntv.com.tr 22.03.2021 - 14:09

WhatsApp'a yeni özellik: Sesli mesajlara oynatma hızı - 1
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp sesli iletişimde yeni bir adım atıyor.
WhatsApp'a yeni özellik: Sesli mesajlara oynatma hızı - 2
WABetaInfo'da yer alan bilgilere sesli mesajlar için farklı oynatma hızları geliyor.
WhatsApp'a yeni özellik: Sesli mesajlara oynatma hızı - 3
Sızdırılan göresellere göre kullancılar isteğe bağlı olarak sesli mesajları 1.0, 1.5 ve 2.0 hızlarında oynatabilecek.
WhatsApp'a yeni özellik: Sesli mesajlara oynatma hızı - 4
Söz konusu özelliğin yakında Android ve iOS'un beta sürümlerine geleceği bildirildi.
WhatsApp'a yeni özellik: Sesli mesajlara oynatma hızı - 5
Geçtiğimiz günlerde WhatsApp masaüstü uygulaması için sesli ve görüntülü arama desteği vermeye başladığını duyurmuştu.
WhatsApp'a yeni özellik: Sesli mesajlara oynatma hızı - 6
WHATSAPP MESAJLARI 24 SAAT SONRA SİLİNECEK
WhatsApp platformu için kendi kendini imha edecek fotoğraflar özelliğinin test edilmekte olduğu haberi basına sızdırılmıştı.
WhatsApp'a yeni özellik: Sesli mesajlara oynatma hızı - 7
Ortaya çıkan bilgilere göre uygulamada fotoğraf paylaşırken ekranda yeni bir buton ile karşılaşılacağız.
WhatsApp'a yeni özellik: Sesli mesajlara oynatma hızı - 8
Bu özellik hem kişisel hem de grup sohbetleri için geçerli olacak.
WhatsApp'a yeni özellik: Sesli mesajlara oynatma hızı - 9
24 saatin ardından yok olan WhatsApp mesajları özelliğiyle karşılaştık.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER