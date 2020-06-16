WhatsApp'ta 'para transferi' dönemi başladı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan sağlayan özelliğini kullanıma sundu.

ntv.com.tr 16.06.2020 - 10:16

WhatsApp'ta 'para transferi' dönemi başladı - 1

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması  WhatsApp bir süredir üzerinde çalıştığı yeni özeliğini kullanıma sundu. 

WhatsApp'ta 'para transferi' dönemi başladı - 2

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in  Facebook hesabı üstünden Brezilya'da yaşayan kişilerin WhatsApp'tan para gönderip alabileceğini duyurdu. 

İlk olarak 2018'de Hindistan'da denenmeye başlanan özellik Facebook Pay üzerinden kullanılıyor. 

WhatsApp'ta 'para transferi' dönemi başladı - 3
Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu bireysel kullanıcılar için ücretsiz olacakken, işletmelere ödeme almak için bir ücret talep edilecek.
WhatsApp'ta 'para transferi' dönemi başladı - 4

İŞTE WHATSAPP'A GELECEK 5 YENİ ÖZELLİK

Özellikle corona virüs salgını sonrası pek çok iletişim odaklı uygulama gibi kullanım oranı artan WhatsApp platforma pek çok yeni özellik entegre etmeye hazırlanıyor. İşte WhatsApp'a önümüzdeki dönemde gelecek yeni özellikler...
WhatsApp'ta 'para transferi' dönemi başladı - 5

ÇOKLU CİHAZ DÖNEMİ 

WhatsApp bir süredir çoklu cihaz desteği özelliğini test ediyor. Söz konusu özelliğin aktif hale getirilmesinin ardından adından da anlaşılacağı üzere WhatsApp iki farklı cihazdan aynı anda kullanılabilecek.  

WhatsApp'ta 'para transferi' dönemi başladı - 6

Uzun süredir en büyük rakibi Telegram'da yer alan özelliğin WhatsApp'a ne zaman entegre edileceğine dair bir açıklama ise bulunmuyor.  Beta sürümünde yer alan bilgilere bakılırsa WhatsApp aynı Snapchat'te olduğu gibi yok olan mesajlar özelliğini önümüzdeki dönemde kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. 

WhatsApp'ta 'para transferi' dönemi başladı - 7

SÜRESİ DOLAN MESAJLAR 

Expiring Messeges (Süresi dolan mesajlar) olarak adlandırılan özellik kapsamında kullanıcılar gönderdikleri mesajların otomatik olarak silinmesi komutunu verebilecek. Beta sürümünde yer alan bilgiye göre kullanıcılar 1 gün 1 hafta 1 ay gibi opsiyonlar arasında bir seçim yapma imkanına sahip olacak. 

WhatsApp'ta 'para transferi' dönemi başladı - 8

MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ 

Hem iOS hem de Android için geliştirilen yeni WhatsApp sürümünde ortaya çıkan bir başka özellik ise mesaj arama özelliğini geliştirecek. Yeni WhatsApp özelliği ile birlikte kullanıcılar, zaman aralığına göre mesaj arama işlemi yapabilecek. 

WhatsApp'ta 'para transferi' dönemi başladı - 9

DEPOLAMA ÖZELLİĞİ 

Yeni depolama özelliği ile birlikte kaydedilmiş medya dosyalarının telefonda toplam ne kadar yer kapladığını kontrol edebilecek. 

WhatsApp'ta 'para transferi' dönemi başladı - 10

MESAJ SİLME ÖZELLİĞİ  

WhatsApp'ın depolanan mesajları silme konusunda da bir geliştirme üzerinde çalıştığı biliniyor. henüz test geliştirme aşamasında olan bu özelliği detaylarının önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor 

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