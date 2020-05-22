WhatsApp'ta 'QR kod' dönemi

22.05.2020 - 11:46
Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp bir kez daha platforma entegre olan yeni özelliği ile gündemde.
WhatsApp’ın Android Beta sürümünde ortaya çıkan söz konusu özellik kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak cinsten.
Zira beta sürümünde yer alan yeni özellik sayesinde profil paylaşma süreci tek adımda yapılabilir hale gelecek.
Android Authority’de yer alan habere göre WhatsApp'ın Android Beta sürümüne QR Kod ile profil paylaşma özelliği geldi.
Başka bir deyişle ‘2.20.171’ olarak kodlanan yeni beta sürüm, dün iOS platformuna gelen QR kod özelliğinin Android kullanıcılarına da sunulacağı anlamına geliyor.
Henüz test aşamasında olan bu özellik kullanıcıların profil paylaşmak için QR kodlar oluşturmasını sağlıyor.