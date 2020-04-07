WhatsApp'tan yeni corona virüs kısıtlaması

ntv.com.tr 07.04.2020 - 11:16
İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen, bugün ise neredeyse her ülkeye sıçrayan corona virüs salgını (COVID-19) şirketlerin operasyonlarını da etkiliyor.
Geçtiğimiz günlerde corona virüs salgını sonrası ilk kısıtlamasını açıklayan WhatsApp salgın sonrası dönemde aldığı ikinci kısıtlama kararını kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
The Guardian'da yer alan habere göre, sahte haberler ile mücadele kapsamında DSÖ ve diğer sağlık kurumları ile çalışan şirket sosyal medyada yayınlan sahte bilgilerin önüne geçebilmek adına forward edilen (iletilen) mesajların sayısına sınırlama getirmeye hazırlanıyor.
Sistem tarafından sıkça paylaşıldığı saptanan bir mesaj kullanıcılar tarafından en fazla bir kişi veya gruba gönderilebilecek.
WhatsApp daha önce aldığı karar ile bu sayıyı 5 olarak belirlemişti.
Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp geçtiğimiz hafta sunucularda oluşan yoğunluğu azaltmak için 15 saniyelik video sınırı getirmişti.
Şu an için sadece Hindistan’da yürürlükte olan bu kısıtlamanın artan internet trafiğinin sunuculara olan baskısının artması durumunda WhatsApp'ın hizmet verdiği 180'den fazla ülkede de kendisini gösterebileceği belirtiliyor.