Yapay zeka yeni aşamaya geçti: İnsanların düşüncelerini metne dönüştürebiliyor

ChatGPT ve benzeri yapay zeka temelli sohbet robotları hızlı bir şekilde insanların hayatlarını değiştirmeye başlarken, ABD'li bilim insanları teknolojiyi bir adım daha ileri taşıdı. Texas Üniversitesi'nden araştırmacılar, insanların düşüncelerini eş zamanlı olarak metne dönüştüren yeni bir yapay zeka programı geliştirdi. Söz konusu teknoloji, "kişisel mahremiyet' ile ilgili tartışmalara yol açtı.

Yapay zeka yeni aşamaya geçti: İnsanların düşüncelerini metne dönüştürebiliyor - 1

ABD’de yer alan Texas Üniversitesi'nden bilim insanları, bir kişinin zihnini okumak ve en derin düşüncelerini metne dönüştürmek için bir yapay zeka (AI) programı geliştirdi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Yapay zeka yeni aşamaya geçti: İnsanların düşüncelerini metne dönüştürebiliyor - 2

Araştırma kapsamında, üç  katılımcı bir MRI makinesinde yatarken çeşitli hikayeler dinledi. Katılımcılardan, daha sonra farklı bir hikaye okumaları veya kendi hikayelerini oluşturmaları istendi ve bir kod çözücü yazılım  daha sonra MRI verilerini gerçek zamanlı olarak metne dönüştürdü. 

Yapay zeka yeni aşamaya geçti: İnsanların düşüncelerini metne dönüştürebiliyor - 3

KİŞİSEL MAHREMİYET ENDİŞESİ

Çalışmanın baş yazarı Jerry Tang, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Geliştirdiğimiz teknolojinin kötü amaçlar için kullanılabileceği yönündeki endişeleri çok ciddiye alıyoruz. Bundan kaçınmaya çalışmak için çok fazla zaman ayırmak istiyoruz."

Yapay zeka yeni aşamaya geçti: İnsanların düşüncelerini metne dönüştürebiliyor - 4

Bence şu anda, teknoloji bu kadar erken bir durumdayken, proaktif olmak ve örneğin, insanların zihinsel mahremiyetini koruyan, insanlara düşüncelerine ve haklarına sahip olma hakkı veren politikalar çıkarmaya başlamak önemlidir.İnsanların bunları yalnızca istedikleri zaman kullandıklarından ve bunun onlara yardımcı olduğundan emin olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. 

Yapay zeka yeni aşamaya geçti: İnsanların düşüncelerini metne dönüştürebiliyor - 5

Bununla birlikte araştırmacılar, geliştirdikleri yapay zekanın  bir kişinin düşüncelerini başarılı bir şekilde yorumlayabilmesi için 16 saatlik eğitim aldığından, yeni teknolojinin  henüz insanların kişisel mahremiyetleri yönelik bir tehdit oluşturmadığını vurguladı. 

Yapay zeka yeni aşamaya geçti: İnsanların düşüncelerini metne dönüştürebiliyor - 6

Çalışmanın yazarları ayrıca, yapay zekanın katılımcıların okudukları veya oluşturdukları hikayeleri tam olarak kopyalayamadığını ve  sadece ana noktaları yakaladığını belirtti.

Yapay zeka yeni aşamaya geçti: İnsanların düşüncelerini metne dönüştürebiliyor - 7

 Örneğin, “Daha ehliyetim yok” diyen bir konuşmacıyı dinleyen bir kişinin düşünceleri, yapay zeka tarafından “'henüz araba kullanmayı öğrenmeye bile başlamadı” şeklinde metne dönüştürdü. Katılımcılar ayrıca, yapay zekanın düşüncelerini okumasını durdurmak için zihinsel olarak çeşitli hayvanların isimlerini listelemek gibi yöntemler kullanarak teknolojiyi kısmen manipüle etti.

Yapay zeka yeni aşamaya geçti: İnsanların düşüncelerini metne dönüştürebiliyor - 8

DÜŞÜNCELERİ METNE DÖNÜŞTÜREN YAPAY ZEKA NASIL ÇALIŞIYOR?

Üç çalışma katılımcısı, beyin aktivitesini toplayan bir MRI makinesinde yatarken hikayeler dinledi. Daha sonra 'kod çözücü' adı verilen bir AI aracına MRI verileri ve dinledikleri hikayeler verildi ve beyin aktivitesini belirli kelimelerle ilişkilendirmek için eğitildi. 

Yapay zeka yeni aşamaya geçti: İnsanların düşüncelerini metne dönüştürebiliyor - 9

Katılımcılar daha sonra MRI makinesine geri kondu veya farklı bir hikaye okumaları ya da kafalarında yeni bir hikaye uydurmaları istendi.Kod çözücü daha sonra MRI verilerini gerçek zamanlı olarak metne çevirerek yeni hikayelerinin ana noktalarını yakaladı.

Yapay zeka yeni aşamaya geçti: İnsanların düşüncelerini metne dönüştürebiliyor - 10
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