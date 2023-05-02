Yapay zeka yeni aşamaya geçti: İnsanların düşüncelerini metne dönüştürebiliyor

Bence şu anda, teknoloji bu kadar erken bir durumdayken, proaktif olmak ve örneğin, insanların zihinsel mahremiyetini koruyan, insanlara düşüncelerine ve haklarına sahip olma hakkı veren politikalar çıkarmaya başlamak önemlidir.İnsanların bunları yalnızca istedikleri zaman kullandıklarından ve bunun onlara yardımcı olduğundan emin olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.