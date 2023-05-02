Yapay zeka yeni aşamaya geçti: İnsanların düşüncelerini metne dönüştürebiliyor

ABD’de yer alan Texas Üniversitesi'nden bilim insanları, bir kişinin zihnini okumak ve en derin düşüncelerini metne dönüştürmek için bir yapay zeka (AI) programı geliştirdi.
Araştırma kapsamında, üç katılımcı bir MRI makinesinde yatarken çeşitli hikayeler dinledi. Katılımcılardan, daha sonra farklı bir hikaye okumaları veya kendi hikayelerini oluşturmaları istendi ve bir kod çözücü yazılım daha sonra MRI verilerini gerçek zamanlı olarak metne dönüştürdü.
Çalışmanın baş yazarı Jerry Tang, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Geliştirdiğimiz teknolojinin kötü amaçlar için kullanılabileceği yönündeki endişeleri çok ciddiye alıyoruz. Bundan kaçınmaya çalışmak için çok fazla zaman ayırmak istiyoruz."
Bence şu anda, teknoloji bu kadar erken bir durumdayken, proaktif olmak ve örneğin, insanların zihinsel mahremiyetini koruyan, insanlara düşüncelerine ve haklarına sahip olma hakkı veren politikalar çıkarmaya başlamak önemlidir.İnsanların bunları yalnızca istedikleri zaman kullandıklarından ve bunun onlara yardımcı olduğundan emin olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte araştırmacılar, geliştirdikleri yapay zekanın bir kişinin düşüncelerini başarılı bir şekilde yorumlayabilmesi için 16 saatlik eğitim aldığından, yeni teknolojinin henüz insanların kişisel mahremiyetleri yönelik bir tehdit oluşturmadığını vurguladı.
Çalışmanın yazarları ayrıca, yapay zekanın katılımcıların okudukları veya oluşturdukları hikayeleri tam olarak kopyalayamadığını ve sadece ana noktaları yakaladığını belirtti.
Örneğin, “Daha ehliyetim yok” diyen bir konuşmacıyı dinleyen bir kişinin düşünceleri, yapay zeka tarafından “'henüz araba kullanmayı öğrenmeye bile başlamadı” şeklinde metne dönüştürdü. Katılımcılar ayrıca, yapay zekanın düşüncelerini okumasını durdurmak için zihinsel olarak çeşitli hayvanların isimlerini listelemek gibi yöntemler kullanarak teknolojiyi kısmen manipüle etti.
Üç çalışma katılımcısı, beyin aktivitesini toplayan bir MRI makinesinde yatarken hikayeler dinledi. Daha sonra 'kod çözücü' adı verilen bir AI aracına MRI verileri ve dinledikleri hikayeler verildi ve beyin aktivitesini belirli kelimelerle ilişkilendirmek için eğitildi.
Katılımcılar daha sonra MRI makinesine geri kondu veya farklı bir hikaye okumaları ya da kafalarında yeni bir hikaye uydurmaları istendi.Kod çözücü daha sonra MRI verilerini gerçek zamanlı olarak metne çevirerek yeni hikayelerinin ana noktalarını yakaladı.