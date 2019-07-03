Yılın ikinci Güneş tutulması gerçekleşti (Kehribar Güneş tutulması)
ntv.com.tr, Reuters, AFP
2019 yılının heyecanla beklenen doğa olaylarından olan ikinci güneş tutulması gerçekleşti. On binlerce kişi tutulmayı izlemek için Güney Amerika ülkelerine akın etti. Tutulma esnasında çıkan kehribar rengi nedeniyle “Kehribar Gökyüzü” olarak nitelendirelen olay Şili ve Arjantin’den izlendi.
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12019 yılının beklenen ikinci Güneş tutulması gerçekleşti. Kehribar gökyüzü olarak adlandırılan doğa olayı Şili ve Arjantin’den gözlendi.
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2Güney Amerika'ya gelen on binlerce kişi yaklaşık 3 saat süren tutulmayı gözlemleyebilmek için özellikle gözlükler ve teleskoplar kullandı.
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3Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tutulmayı canlı olarak yayınladı.
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Yılın ilk Güneş tutulması 6 Ocak’ta parçalı tutulma olarak yaşanmıştı.
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GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?
Güneş tutulması, Dünya’nın çevresinde dolanmakta olan Ay’ın Güneş diskinin önüne geçmesi ve gölgesinin Dünya yüzeyinin üzerinden geçmesi sonucu oluşur.
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6Gölgenin ortadaki bir bölümü içinden hiçbir Güneş ışığı geçmez. Yer yüzeyindeki gölgenin içindeki gözlemcilere Güneş diski, Ay diskiyle tümüyle örtülmüş gibi gelir.Buna tam Güneş tutulması denir.
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7Gölgenin Dünya ile kesiştiği kesimi dar olduğundan tam Güneş tutulması çok az yerden tam olarak gözlemlenebilir. Tam tutulmanın yanı sıra, halkalı tutulma ve kısmi tutulma diye iki ayrı güneş tutulması daha vardır.
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8Her yıl sayısı iki ila dört arasında değişen güneş tutulması olayı gerçekleşir. Tutuma sayısı nadiren dördü geçer.
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9Kısmı güneş tutulması gökbilimcilere fazla bilgi sağlamaz, ancak tam tutulma sırasında Güneş’in daha soluk kesimleri görünebilir hale geldiği için gözlem imkanı artar.
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10Bilim insanları, tam güneş tutulmasını ‘en gizemli doğa olaylarından’ biri olarak nitelendiriyor.
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KEHRİBAR GÜNEŞ TUTULMASINDAN KARELER...
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