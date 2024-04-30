1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları 2024: 1 Mayıs'a özel en yeni, güzel, anlamlı, kısa ve uzun işçi bayramı sözleri

"1 Mayıs’ın ülkemizde ve dünyada anlamına uygun olarak dostluk, dayanışma ve bayram havası içerisinde kutlanmasını diliyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum"



"Her zaman ve her koşulda hayatın devamı için emek veren tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."



"Üreten, hayat veren, alın teriyle ülkemizin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum."



"Akıl ve alın teri ile çalışarak, üreterek ülkemizin geleceğine katkı sağlayan bütün emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum."