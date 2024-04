1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları 2024: 1 Mayıs'a özel en yeni, güzel, anlamlı, kısa ve uzun işçi bayramı sözleri

"1 Mayıs evde tek başına bırakamayacağı bebeğini alıp dünyayı sırtına alan Annenin tertemiz alın teridir."



"Bugün, her gün sıkı çalışan emekçilerin yüksek ruhlarını takdir ettiğimiz gün. Hepimizin İşçi Bayramı kutlu olsun."



"İşçi Sınıfımızın ve her dilden, her renkten, her inançtan Dünya işçi sınıfının uluslar arası birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun!"



"İşçi sınıfının insanlığa karşı hiçbir borcu yoktur. İnsanlık ona borçludur."İşçi, Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."



"Her zaman yardımlaşma ve dayanışma içerisinde emeğiyle, alın teriyle hayatımıza değer katan, emekçilerimizin 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun."