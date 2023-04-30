1 Mayıs tatil mi? Yarın okullar tatil mi? Resmi tatil günleri

Emek ve Dayanışma Günü için kısa bir süre kaldı. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de resmi tatiller oldu. Vatandaşlar, "1 Mayıs tatil mi? Yarın okullar tatil mi? " sorrularına yanıt arıyor.
1 Mayıs resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatil tarihleri içerisinde yer aldığı için kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra okullar da tatil olacak.
İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanırken, İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde Ankara'da 1 Mayıs 1922'de İşçi Bayramı kutlandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez ise 1 Mayıs 1923'te resmi olarak bayram kutlaması yapıldı.
2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs, 2023'te pazartesi gününe denk gelecek. Mayıs ayındaki diğer bir tatil olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise cuma günü kutlanacak.
Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil ihtimali
Kurban Bayramı'nın başlangıcı, 2023'te Haziran ayının son günlerine denk gelecek. Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla 27 Haziran Salı günü yarım gün tatil olacak. Kurban Bayramı dolayısıyla 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz resmi tatil olacak.
Kurban Bayramı'ndan önceki iş günü olan 26 Haziran Pazartesi ile arife dolayısıyla yarım gün mesai yapılacak 27 Haziran'ın idari izin olarak ilan edilmesi halinde, bayram tatili 24 Haziran-2 Temmuz'u kapsayan 9 güne çıkabilecek.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de cumartesi gününe rastlayacak.
2023'te 30 Ağustos Zafer Bayramı çarşamba gününe, yarım gün resmi tatil olan 28 Ekim cumartesi gününe, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise pazar gününe gelecek.