23 Nisan etkinliğinde kayboldu: Emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 6’ncı gününde
Mersin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Yıldız Dağı’na tırmanış yapan ve dönüşte kaybolan emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar’ı arama çalışmaları 6’ncı gününde sürüyor. İz takip köpeği ve helikopter destekli arama çalışmaları sürerken, bölgede cep telefonlarının etkin olabilmesi için mobil baz istasyonu kuruldu.
Mersin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde Yıldız Dağı’na tırmanan ekipte yer alan emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar’dan 6 gündür haber alınamıyor.