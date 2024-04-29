23 Nisan etkinliğinde kayboldu: Emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 6’ncı gününde

Mersin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Yıldız Dağı’na tırmanış yapan ve dönüşte kaybolan emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar’ı arama çalışmaları 6’ncı gününde sürüyor. İz takip köpeği ve helikopter destekli arama çalışmaları sürerken, bölgede cep telefonlarının etkin olabilmesi için mobil baz istasyonu kuruldu.

23 Nisan etkinliğinde kayboldu: Emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 6’ncı gününde - 1

Mersin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde Yıldız Dağı’na tırmanan ekipte yer alan emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar’dan 6 gündür haber alınamıyor.

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23 Nisan etkinliğinde kayboldu: Emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 6’ncı gününde - 2

Konya Selçuk Üniversitesi’nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yapan ve Çumra Meslek Yüksekokulu’nun kurucu müdürü olan Mustafa Taşpınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 2 arkadaşı ile Mersin’in Toroslar ilçesindeki 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı’na çıktı.

23 Nisan etkinliğinde kayboldu: Emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 6’ncı gününde - 3

2 bin 200 metrede kamp kuran grup, tekrar yola devam etti.

Taşpınar’ın arkadaşları, 2 bin 700 metrede yorulunca tırmanışı bıraktı.

Taşpınar da zirveye doğru tırmanış yapan Ereğli Dağcılık Kulübü üyeleri ile yola devam etti.

23 Nisan etkinliğinde kayboldu: Emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 6’ncı gününde - 4

Taşpınar ile üyeler Yıldız Dağı’nın zirvesine ulaştı. Daha sonra kulüp üyeleri inişe geçti.

İniş sırasında üyeler, Taşpınar’ın arkadaşları ile karşılaştı.

Bu sırada Mustafa Taşpınar’ın grupla olmadığı ortaya çıktı.

23 Nisan etkinliğinde kayboldu: Emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 6’ncı gününde - 5

Jandarma, AFAD ve AKUT’un da aralarında olduğu çok sayıda arama-kurtarma ekibi çalışma başlattı.

Drone, jandarma iz takip köpeği ve helikopterlerin de katıldığı çalışmalardan herhangi bir sonuç çıkmadı.

23 Nisan etkinliğinde kayboldu: Emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 6’ncı gününde - 6

Cep telefonlarının etkin olabilmesi için mobil baz istasyonu kurulurken, Taşpınar’ı arama-kurtarma çalışmaları 6’ncı gününde sürüyor.

23 Nisan etkinliğinde kayboldu: Emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 6’ncı gününde - 7
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