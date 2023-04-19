10 bin polis alımı ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? (2023 EGM polis alımı başvuruları)

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan 10 bin polis alımı için tarihler sorgulanmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde istihdam edilecek 10 bin polis alımı için başvuru tarihleri, şartlar ve kontenjan bilgisi araştırılıyor. Peki, 10 bin polis alımı ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?