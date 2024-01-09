10 Ocak kar tatili olan şehirler listesi: Yarın okullar tatil mi? Yarın okul var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu akşam saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bu şehirlerde ikamet eden öğrenciler, eğitimciler ve öğrenci aileleri de kar tatili haberlerine odaklandı. Peki, yarın okullar tatil mi?
Yurdun büyük bölümü soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Özellikle batı bölgelerinde havanın aniden soğuması ve kar yağışının başlaması ile kar tatili beklentisi de arttı. Ülkemizin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.